$!Aseguran más de 1.2 millones de cigarrillos presuntamente apócrifos, procedente de Corea, en el AICM

A través de un comunicado se informó que la mercancía, transportada mediante carga aérea internacional procedente de Corea con destino a la Ciudad de México, pretendía ingresar al país bajo una declaración genérica de “mercancía diversa”, situación que motivó una revisión documental y física exhaustiva por parte del personal especializado.

CIUDAD DE MÉXICO.- Un cargamento de más de 1.2 millones de cigarrillos presuntamente apócrifos, procedente de Corea, fue asegurado por personal de la Agencia Nacional de Aduanas de México, en coordinación con la Secretaría de Marina, durante acciones de control y vigilancia realizadas en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

El aseguramiento comprende 60 mil cajetillas de cigarrillos, equivalentes a 1 millón 200 mil unidades, distribuidas en 50 cajas con un peso superior a 1.6 toneladas.

Derivado de las medidas permanentes de control, supervisión y vigilancia que se ejecutan en los puntos estratégicos de ingreso al territorio nacional, fueron identificadas inconsistencias entre la documentación presentada y la mercancía transportada, lo que permitió detectar el cargamento y proceder a su inmovilización.

La mercancía permanece bajo resguardo de la autoridad competente para continuar con las investigaciones, diligencias legales y análisis técnicos correspondientes que permitan determinar plenamente su autenticidad y situación jurídica.

La identificación de esta operación fue resultado de los protocolos institucionales de análisis estratégico, gestión de riesgos y vigilancia conjunta implementados por las autoridades, con el objetivo de fortalecer la seguridad en las operaciones de comercio exterior y detectar posibles inconsistencias documentales o conductas contrarias al marco legal vigente.

La Agencia Nacional de Aduanas de México y la Secretaría de Marina refrendan su compromiso con la seguridad nacional, el fortalecimiento de los procesos de inspección, control y vigilancia en los puntos de ingreso al País, así como con la prevención y el combate de posibles conductas ilícitas que afecten la legalidad, la economía y el comercio exterior de México.