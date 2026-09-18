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Aseguran más de 27 toneladas de ácido tartárico en la Aduana de Lázaro Cárdenas, Michoacán

Autoridades federales detectaron la sustancia en una operación de importación procedente de Shanghái, China; su posible uso ha sido documentado en procesos relacionados con metanfetamina
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
18/09/2026 21:07
18/09/2026 21:07

La Secretaría de Marina, en coordinación con la Agencia Nacional de Aduanas de México, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Fiscalía General de la República, identificó una operación de importación en la que se encontró ácido tartárico proveniente de Shanghái, China.

Esta acción derivó de las medidas de control y retroalimentación documental proporcionadas por la Aduana de Lázaro Cárdenas, Michoacán.

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Señaló que, conforme a la información disponible en fuentes abiertas y especializadas, ha sido documentado el posible uso del ácido tartárico para separar y obtener determinadas formas quirales de sustancias sujetas a control, particularmente en relación con la metanfetamina.

Asimismo, se actualizó la causal de inmovilización de 27 mil 216 kilogramos del ácido tartárico a solicitud de la FGR.

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