$!Aseguran más de 27 toneladas de ácido tartárico en la Aduana de Lázaro Cárdenas, Michoacán

La Secretaría de Marina, en coordinación con la Agencia Nacional de Aduanas de México, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Fiscalía General de la República, identificó una operación de importación en la que se encontró ácido tartárico proveniente de Shanghái, China.
Esta acción derivó de las medidas de control y retroalimentación documental proporcionadas por la Aduana de Lázaro Cárdenas, Michoacán.
Señaló que, conforme a la información disponible en fuentes abiertas y especializadas, ha sido documentado el posible uso del ácido tartárico para separar y obtener determinadas formas quirales de sustancias sujetas a control, particularmente en relación con la metanfetamina.
Asimismo, se actualizó la causal de inmovilización de 27 mil 216 kilogramos del ácido tartárico a solicitud de la FGR.