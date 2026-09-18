$!Aseguran más de 27 toneladas de ácido tartárico en la Aduana de Lázaro Cárdenas, Michoacán

La Secretaría de Marina, en coordinación con la Agencia Nacional de Aduanas de México, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Fiscalía General de la República, identificó una operación de importación en la que se encontró ácido tartárico proveniente de Shanghái, China.

Esta acción derivó de las medidas de control y retroalimentación documental proporcionadas por la Aduana de Lázaro Cárdenas, Michoacán.