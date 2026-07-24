$!Aseguran más de 8 millones de cigarrillos presuntamente apócrifos en Manzanillo

MÉXICO._ Más de 8.4 millones de cigarrillos presuntamente apócrifos fueron asegurados en una operación estratégica realizada por autoridades federales de la Agencia Nacional de Aduanas de México y la Aduana de Manzanillo. A través de un comunicado, se informó que este cargamento, de 8 millones 436 mil cigarrillos, proveniente del extranjero, fue interceptado en Manzanillo, Colima, como parte de acciones contra el comercio ilícito.





Esta acción coordinada entre la ANAM, la Aduana de Manzanillo y el Gabinete de Seguridad forma parte de los mecanismos permanentes de análisis de riesgo e inteligencia aduanera. La inspección se centró en un embarque de cigarros importados, reforzando el control en las operaciones de comercio exterior. La Aduana de Manzanillo, un punto neurálgico para el comercio exterior de México, es estratégica en la detección de mercancías ilegales. Las autoridades federales intensifican la vigilancia para identificar inconsistencias documentales, perfiles atípicos y operaciones susceptibles de revisión especializada.