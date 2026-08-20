$!Aseguran más de 865 mil cajetillas de cigarros en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México

CIUDAD DE MÉXICO._ Un total de 865 mil 751 cajetillas de cigarros, con un valor estimado de 25 millones 972 mil 530 pesos, fueron aseguradas de manera provisional en la Aduana del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

A través de un comunicado, la Secretaría de Marina informó que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, la Secretaría de Marina, la Agencia Nacional de Aduanas de México y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana informaron que, como resultado de una visita de inspección realizada en conjunto el pasado 19 de agosto en la Aduana del AICM, se impuso una medida provisional para suspender la libre circulación de mercancía en tránsito proveniente del extranjero, ante la posible vulneración de derechos derivados del registro marcario PALL MALL.

La actuación se llevó a cabo en el marco de siete procedimientos administrativos iniciados a solicitud de British American Tobacco (Brands) Inc., titular del registro marcario 476181 PALL MALL.