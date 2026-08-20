$!Aseguran más de 865 mil cajetillas de cigarros en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México

CIUDAD DE MÉXICO._ Un total de 865 mil 751 cajetillas de cigarros, con un valor estimado de 25 millones 972 mil 530 pesos, fueron aseguradas de manera provisional en la Aduana del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.
A través de un comunicado, la Secretaría de Marina informó que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, la Secretaría de Marina, la Agencia Nacional de Aduanas de México y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana informaron que, como resultado de una visita de inspección realizada en conjunto el pasado 19 de agosto en la Aduana del AICM, se impuso una medida provisional para suspender la libre circulación de mercancía en tránsito proveniente del extranjero, ante la posible vulneración de derechos derivados del registro marcario PALL MALL.
La actuación se llevó a cabo en el marco de siete procedimientos administrativos iniciados a solicitud de British American Tobacco (Brands) Inc., titular del registro marcario 476181 PALL MALL.
Como resultado de la diligencia, quedaron sujetas a la medida provisional 865,751 cajetillas de cigarros, con un valor estimado de 25 millones 972 mil 530 pesos.
La mercancía se encontraba en tránsito a través de la Aduana del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.
La medida tiene carácter provisional y busca impedir la libre circulación de los productos mientras se desarrolla el procedimiento correspondiente y se determina lo conducente respecto de la posible afectación a los derechos de propiedad industrial.
A partir de la notificación de la medida, la parte actora contará con 20 días hábiles para solicitar la declaración administrativa de infracción. En caso de presentarse dicha solicitud, el IMPI llevará a cabo el procedimiento correspondiente y determinará, conforme a las pruebas y disposiciones aplicables, lo que en derecho proceda.