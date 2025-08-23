$!Aseguran más de media tonelada de cocaína en costas de Guerrero

Cuatro personas fueron detenidas y más de media tonelada de cocaína fue asegurada en una operación en la mar, en costas de Guerrero, en una acción encabezada por elementos de la Secretaría de Marina, a través de la Armada México en funciones de Guardia Costera; en colaboración con la Secretaría de la Defensa Nacional, la Fiscalía General de la República, la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

Esta acción se efectuó al realizar recorridos de vigilancia marítima y aérea para mantener el Estado de Derecho en aguas nacionales, en los que participaron embarcaciones y unidades aéreas de la Armada de México, las cuales detectaron una embarcación menor con cuatro tripulantes a bordo, que transportaban 20 bultos tipo costalillas, por lo que se procedió a una inspección.