$!Aseguran más de media tonelada de cocaína en costas de Guerrero

Cuatro personas fueron detenidas y más de media tonelada de cocaína fue asegurada en una operación en la mar, en costas de Guerrero, en una acción encabezada por elementos de la Secretaría de Marina, a través de la Armada México en funciones de Guardia Costera; en colaboración con la Secretaría de la Defensa Nacional, la Fiscalía General de la República, la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.
Esta acción se efectuó al realizar recorridos de vigilancia marítima y aérea para mantener el Estado de Derecho en aguas nacionales, en los que participaron embarcaciones y unidades aéreas de la Armada de México, las cuales detectaron una embarcación menor con cuatro tripulantes a bordo, que transportaban 20 bultos tipo costalillas, por lo que se procedió a una inspección.
De acuerdo a un comunicado, las autoridades hallaron 600 paquetes confeccionados en plástico negro que contenían aproximadamente 601 kilos de cocaína.
Por lo anterior, las cuatro personas fueron detenidas y junto con lo asegurado fueron puestas a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación jurídica e integrará la carpeta de investigación del caso.
Con este aseguramiento, señala el boletín, suman 1.5 toneladas de cocaína aseguradas en días recientes en acciones consecutivas. Además, en lo que lo que va de la presente administración van más de 47 toneladas de droga aseguradas en la mar.
Con esta última acción se evitó que alrededor de un millón 203 mil dosis llegaran a las calles, lo que también representa una afectación económica a los grupos delictivos de 139 millones 773 mil 562 pesos, apunta el comunicado.