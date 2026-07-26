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Huachicol

Aseguran túnel presuntamente usado para robo de hidrocarburo en Hidalgo

Cinco personas fueron detenidas durante un operativo coordinado en Mineral de la Reforma, donde también fueron asegurados tres inmuebles y una bodega, de acuerdo a la SSP estatal
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
26/07/2026 08:43
26/07/2026 08:43

Un operativo coordinado realizado en el municipio de Mineral de la Reforma, Hidalgo, derivó en la localización de un túnel presuntamente utilizado para el robo de hidrocarburo y la detención de cinco personas.

De acuerdo con información proporcionada por la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo, durante el despliegue también fueron asegurados tres inmuebles y una bodega presuntamente utilizada para el almacenamiento de combustible.

Además, las autoridades aseguraron alrededor de 500 metros de manguera de alta presión y diversas dosis de presuntos narcóticos.

Las personas detenidas y los objetos asegurados fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes para determinar su situación jurídica y continuar con las investigaciones.

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