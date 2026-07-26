Aseguran túnel presuntamente usado para robo de hidrocarburo en Hidalgo

Un operativo coordinado realizado en el municipio de Mineral de la Reforma, Hidalgo, derivó en la localización de un túnel presuntamente utilizado para el robo de hidrocarburo y la detención de cinco personas.
De acuerdo con información proporcionada por la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo, durante el despliegue también fueron asegurados tres inmuebles y una bodega presuntamente utilizada para el almacenamiento de combustible.
Además, las autoridades aseguraron alrededor de 500 metros de manguera de alta presión y diversas dosis de presuntos narcóticos.
Las personas detenidas y los objetos asegurados fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes para determinar su situación jurídica y continuar con las investigaciones.