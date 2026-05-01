$!Aseguran vehículos, armas y animales exóticos tras cateo en Edomex

MÉXICO._ Tras ejecutar una orden de cateo, se detuvo a una mujer en posesión de 10 vehículos, cinco motocicletas de alto cilindraje, dos cargadores de arma, municiones a granel, así como una gran variedad de animales exóticos en un domicilio de la colonia Las Américas, en Otumba, Estado de México.

Entre los animales se encontraron 12 caballos de carreras, tres tigres (uno de bengala y dos blancos), tres venados, dos gallos kikiriki, cuatro pavos reales, un mono araña, un zorro y diversos loros verdes.