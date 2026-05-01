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Cateo

Aseguran vehículos, armas y animales exóticos tras cateo en Edomex

Una mujer fue detenida en un operativo federal en Otumba, donde también se encontraron tigres, caballos de carrera y otras especies
Noroeste/Redacción
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01/05/2026 18:45
01/05/2026 18:45

MÉXICO._ Tras ejecutar una orden de cateo, se detuvo a una mujer en posesión de 10 vehículos, cinco motocicletas de alto cilindraje, dos cargadores de arma, municiones a granel, así como una gran variedad de animales exóticos en un domicilio de la colonia Las Américas, en Otumba, Estado de México.

Entre los animales se encontraron 12 caballos de carreras, tres tigres (uno de bengala y dos blancos), tres venados, dos gallos kikiriki, cuatro pavos reales, un mono araña, un zorro y diversos loros verdes.

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En un comunicado, la Secretaría de Marina, a través de la Armada de México, por conducto de la Región Naval Central, señaló que personal naval, en coordinación interinstitucional con la Unidad Nacional de Operaciones y Policía Federal Ministerial, brindó seguridad perimetral a personal de la Fiscalía General de la República durante la ejecución de una orden de cateo.

La persona detenida, así como los indicios asegurados, fueron puestos a disposición de las autoridades competentes, a fin de integrar la carpeta de averiguación correspondiente y poder determinar su situación jurídica.

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