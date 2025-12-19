$!Aseguran vehículos ‘monstruo’ y armamento en operativo en Michoacán

LÁZARO CÁRDENAS, Michoacán._ Cinco vehículos con blindaje artesanal denominados “monstruos” y tres vehículos con blindaje comercial, asi como una base para armamento, fueron asegurados por las fuerzas federales en inmediaciones del poblado de Coahuayana, Michoacán.

De acuerdo a un comunicado, la Secretaría de Marina, a través de la Armada de México, por conducto de la Décima Sexta Zona Naval, en coadyuvancia con autoridades de la Fiscalía General del Estado, en el marco de las operaciones coordinadas de Pez Vela en Colima y de Michoacán por La Paz y la Justicia, informó que personal naval realizó este aseguramiento el pasado jueves.