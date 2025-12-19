$!Aseguran vehículos ‘monstruo’ y armamento en operativo en Michoacán

LÁZARO CÁRDENAS, Michoacán._ Cinco vehículos con blindaje artesanal denominados “monstruos” y tres vehículos con blindaje comercial, asi como una base para armamento, fueron asegurados por las fuerzas federales en inmediaciones del poblado de Coahuayana, Michoacán.
De acuerdo a un comunicado, la Secretaría de Marina, a través de la Armada de México, por conducto de la Décima Sexta Zona Naval, en coadyuvancia con autoridades de la Fiscalía General del Estado, en el marco de las operaciones coordinadas de Pez Vela en Colima y de Michoacán por La Paz y la Justicia, informó que personal naval realizó este aseguramiento el pasado jueves.
Las acciones se llevaron a cabo derivado de trabajos de inteligencia, cuando personal naval, en coadyuvancia con personal de la FGE, efectuó una orden de cateo en un inmueble en el poblado de Coahuayana, donde se aseguraron cinco vehículos con blindaje artesanal denominados “monstruos”, utilizados comúnmente por grupos de la delincuencia organizada; y tres vehículos con blindaje comercial, asi como una base para armamento.
Las unidades aseguradas fueron puestas a disposición de las autoridades competentes para la apertura de la carpeta de investigación correspondiente.