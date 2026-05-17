Asesinan a 10 personas en Tehuitzingo, Puebla; hay una menor entre las víctimas

Al menos 10 personas sin vida fue el saldo que dejó una agresión armada la madrugada de este domingo en el municipio de Tehuitzingo, Puebla. Los hechos ocurrieron al interior de una vivienda en esta zona rural del centro del País.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública de Puebla, las víctimas mortales son seis hombres, tres mujeres y una menor de edad, “quienes presuntamente fueron atacadas por sujetos armados”.

En tanto, la Fiscalía estatal precisó que nueve de estas personas murieron en el lugar del ataque a causa de impactos de proyectil de arma de fuego, mientras que una mujer perdió la vida cuando era trasladada a un hospital.



Fiscalía apunta a ‘tema familiar’

Respecto al móvil del multihomicidio, la Fiscal del Estado de Puebla, Idamis Pastor, informó que una de las líneas de investigación apunta a un “tema familiar”.

La funcionaria detalló que, del total de las víctimas, seis eran integrantes de una misma familia y las cuatro restantes eran trabajadores. Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer más detalles sobre el origen del conflicto.

Tras confirmarse el ataque, la Secretaría de Seguridad señaló que autoridades de los tres órdenes de gobierno activaron los protocolos correspondientes y mantienen un despliegue operativo en la región.

Por su parte, la Fiscalía de Puebla dio a conocer en un comunicado que inició una carpeta de investigación por los hechos.

“La Fiscalía realiza el levantamiento de los cuerpos, inspecciones ministeriales y actos de investigación correspondientes para el esclarecimiento de los hechos, así como para la identificación de las diez víctimas y de quien o quienes resulten responsables”, indicó.