Asesinan a 336 policías en el año; Sinaloa desplaza a Guanajuato como el estado más letal para agentes

A lo largo de 2025, al menos 336 policías fueron asesinados en México. Sinaloa es el estado más mortífero para los agentes de seguridad, tras dos años consecutivos en los que Guanajuato encabezó la lista.

Entre el 1 de enero y el 18 de diciembre, fecha del corte más reciente del recuento realizado por la organización Causa en Común, se registraron 336 policías víctimas de homicidio en el país, lo que representa, en promedio, uno por día y un 8 por ciento más que los contabilizados en el mismo periodo de 2024.

El año pasado fueron asesinados 320 policías, por lo que, a cinco días de finalizar 2025 y considerando los casos más recientes y los que aún puedan ocurrir, el aumento interanual es de al menos 5 por ciento.

En cuanto a las entidades con más casos, Sinaloa encabeza la lista con 46, seguida de Guerrero, con 37; Guanajuato, con 36; Michoacán, con 33, y Veracruz, con 24.

Tras dos años en los que Guanajuato encabezó la lista —en 2023 con 60 casos y en 2024 con 61—, la entidad pasó a ocupar el tercer lugar en 2025, registrando una disminución de aproximadamente 41 por ciento respecto al año anterior.

Por otro lado, Sinaloa ha registrado un aumento significativo en los últimos tres años, al pasar de cinco víctimas en 2023 a 16 en 2024 y 46 en 2025, lo que representa un incremento de 220 por ciento de 2023 a 2024 y de 187 por ciento de 2024 a 2025.

Desde septiembre de 2024, el estado atraviesa una crisis de seguridad derivada de las disputas entre Los Chapitos y La Mayiza, facciones internas del Cártel de Sinaloa.

En el contexto de vulnerabilidad y precariedad en el que se encuentran las policías locales, a inicios de noviembre, Morena y sus aliados rechazaron las propuestas de los partidos de oposición, e incluso de algunos de sus legisladores, de destinar más recursos al fortalecimiento de los cuerpos de seguridad estatales y municipales el próximo año.

Guerra entre cárteles en Sinaloa resulta mortal para policías

En julio de 2024, Ismael “El Mayo” Zambada fue capturado por autoridades de Estados Unidos junto a Joaquín Guzmán López, hijo de “El Chapo”, quien, en su reciente declaración de culpabilidad por narcotráfico en ese país, admitió haber participado en el secuestro del fundador del Cártel de Sinaloa.

Derivada de esta fractura dentro del grupo criminal, el 9 de septiembre de ese mismo año se desató una crisis de violencia en el estado que ha disparado el número de homicidios dolosos —con 2 mil 548 casos registrados desde esa fecha— y que también ha resultado mortal para los elementos de seguridad.

Desde entonces, 66 policías han sido asesinados en la entidad, siendo el caso más reciente el de un agente municipal, identificado como Luciano “N”, quien fue atacado a tiros en el centro de Culiacán este martes 23 de diciembre.

Las agresiones han sido en contra de agentes pertenecientes a corporaciones municipales, estatales y federales, así como a la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado, y la mayoría de los casos se han concentrado en Culiacán.

En cuanto a los hechos en los que han sido asesinados varían: enfrentamientos, ataques directos, agresiones mientras se encontraban fuera de servicio e, incluso, algunos casos han involucrado a policías ya retirados.

Ante esta situación, Óscar Loza Ochoa, presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, recordó que el organismo a su cargo ha solicitado en distintas ocasiones a las policías municipales y a la Policía Estatal que modifiquen sus reglamentos para que los agentes puedan portar sus armas en días de descanso.