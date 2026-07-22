Asesinan a Alcalde de Temoac, en Morelos, dentro del Palacio Municipal

Valentín Lavín Romero, Presidente Municipal de Temoac, Morelos, emanado del Partido Verde Ecologista de México, fue asesinado a balazos este 22 de julio al interior de las instalaciones de la Presidencia Municipal, confirmó la Fiscalía General del Estado de Morelos.

Según un comunicado de la FGE, personal del Ministerio Público de la Fiscalía Regional Oriente, de la Agencia de Investigación Criminal y de la Coordinación de Servicios Periciales intervino en las diligencias iniciales y en el levantamiento del cuerpo sin vida dentro del edificio del Ayuntamiento, ubicado a unos 80 kilómetros de Cuernavaca.

La Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de Paz y Seguridad informó que las instituciones que la integran desplegaron un operativo en el municipio de Temoac y sus alrededores en busca de los responsables.

“Se realiza el despliegue de un operativo de seguridad en Temoac y municipios aledaños, luego de registrarse una agresión en contra del Presidente Municipal de esa localidad", señaló la instancia en redes sociales.

Según información extraoficial, dos sujetos ingresaron al Palacio Municipal, dispararon contra el Alcalde y huyeron a bordo de una motocicleta.

Los agresores no han sido identificados, pues aparecen en imágenes de seguridad con cascos puestos.

Hasta el momento no existen detenidos ni se ha precisado el móvil del crimen.

El homicidio ocurrió casi seis meses después de un primer atentado.

El 31 de enero de 2026, Lavín Romero fue atacado a balazos cuando circulaba en una camioneta sobre la carretera federal México-Oaxaca, a la altura del poblado de Amayuca, en el municipio de Jantetelco.

El Presidente Municipal resultó herido y sobrevivió junto con su esposa. Tampoco hubo detenidos por esa agresión.

El 7 de febrero, Valentín Lavín Romero licencia temporal para separarse del cargo.

Explicó que la decisión obedecía a una recomendación médica, ya que debía continuar con su recuperación física y emocional tras las lesiones sufridas.

El Cabildo aprobó su separación temporal mientras concluía el proceso de rehabilitación.

En un mensaje difundido en redes sociales, aseguró que se encontraba estable y expresó su intención de reincorporarse a sus funciones cuando los médicos lo autorizaran.

Lavín Romero, quien antes de asumir el cargo se desempeñaba como taxista en la localidad, también fue amenazado mediante una manta colocada en el Centro del municipio.

Temoac figura entre los focos rojos de violencia en Morelos.

La ex Tesorera Municipal, identificada como Angelina “N”, “La Patrona”, fue detenida en 2025 y es señalada por la Fiscalía estatal como presunta cabecilla del grupo delictivo Los Aparicio, también conocido como Los Huazulcos.

Según las autoridades, la ex funcionaria mantenía un vínculo familiar con el Presidente Municipal asesinado.

Según la FGE, esa organización criminal opera en la región oriente de la entidad y está relacionada con narcomenudeo, extorsión, secuestro y homicidio en los municipios de Jantetelco, Jonacatepec, Ocuituco, Temoac, Tetela del Volcán y Zacualpan de Amilpas.

La dependencia sostiene que el grupo habría ejercido influencia dentro del Gobierno Municipal de Temoac durante al menos 10 años.