$!Asesinan a Amy Navarrete, ex candidata del Partido Verde en Matías Romero, Oaxaca

Una mujer y dos hombres fueron asesinados durante una agresión armada registrada en el domo de la agencia municipal de Paso Guayabo, en Matías Romero Avendaño, Oaxaca. Una de las víctimas fue identificada como Amy Navarrete Arriola, excandidata del Partido Verde a la presidencia municipal de dicho municipio.
Los hechos ocurrieron cuando un individuo habría realizado disparos de manera directa contra las víctimas, de acuerdo con los datos preliminares de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO). Una de las personas asesinadas fue identificada con las iniciales F.M.M., mientras que el tercer hombre permanece en calidad de desconocido.
Tras el ataque, personal de la Vicefiscalía Regional del Istmo de Tehuantepec acudió al lugar para acordonar y procesar la escena, realizar el levantamiento de los cuerpos y recabar los indicios necesarios para esclarecer el caso.
Luego de la agresión, las instituciones que integran el Gabinete de Seguridad desplegaron un operativo y reforzaron las labores de patrullaje y vigilancia preventiva en la zona, informó la Fiscalía estatal.
El Gobernador Salomón Jara Cruz condenó los hechos y aseguró que las autoridades mantendrán presencia y coordinación permanente en la zona. “La Fiscalía del Estado ya realiza las investigaciones correspondientes para esclarecer lo sucedido y dar con los responsables”, señaló, al tiempo que afirmó que “en Oaxaca, no habrá impunidad”.
Antecedentes políticos de Amy Navarrete
Navarrete Arriola fue candidata a la alcaldía de Matías Romero durante el proceso electoral de 2020-2021, cuando perdió frente a Obdulia García López, quien fue postulada por la coalición de Morena y el Partido del Trabajo, y pretendía participar nuevamente en los comicios de 2027 para disputar el cargo.
Amy Navarrete también fue esposa del magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Oaxaca, Enrique Pacheco Martínez, quien fue asesinado en septiembre de 2021 en la colonia Reforma de la ciudad de Oaxaca.
El homicidio de Navarrete Arriola ocurrió 24 horas después de que el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca anunció el inicio formal del proceso electoral 2026-2027, en el que se renovarán el Congreso estatal y los ayuntamientos. En julio pasado también fue asesinado Pedro Martínez Barroso, militante del PVEM y expresidente municipal de San Juan Cacahuatepec.
De enero a agosto, Oaxaca registró 560 homicidios, de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), con lo que se ubicó en el octavo lugar a nivel nacional.