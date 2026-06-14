Asesinan a asambleísta del PRD Oaxaca en Pinotepa Nacional; exigen investigar el caso como feminicidio

El Partido de la Revolución Democrática (PRD) en Oaxaca condenó el feminicidio de su asambleísta estatal, Isela Lizbeth González López, quien fue asesinada con disparos de arma de fuego este viernes en calles céntricas de Santiago Pinotepa Nacional, y exigió a las autoridades una investigación con perspectiva de género, el esclarecimiento de los hechos y el castigo de los responsables.

A través de un posicionamiento difundido este sábado, la dirigencia estatal del partido calificó el crimen como un acto de violencia extrema contra una mujer y demandó que el caso sea investigado bajo los protocolos correspondientes para delitos de feminicidio.

En el documento, el PRD exigió a la fiscalía de Oaxaca realizar una investigación inmediata, diligente y exhaustiva que permita esclarecer lo ocurrido, identificar plenamente a los responsables y garantizar que sean sancionados conforme a la ley.

El partido también afirmó que los feminicidios reflejan la persistencia de la violencia contra las mujeres, particularmente en regiones como la Costa, donde ocurrió el asesinato de González López.

Asimismo, refirió que organizaciones civiles han documentado deficiencias en la investigación de homicidios de mujeres cuando no se aplican criterios de perspectiva de género, situación que, indicó, favorece la impunidad.