Asesinan a balazos a Carlos Manzo, Alcalde de Uruapan, Michoacán

Carlos Alberto Manzo Rodriguez, Alcalde de Uruapan, Michoacán, fue asesinado en un ataque a balazos la noche de este sábado 1 de noviembre, en el que también falleció uno de sus escoltas.

El político de 40 años, quien llegó al cargo de manera independiente, fue atacado cuando se encontraba en un evento organizado por el Ayuntamiento con motivo del Día de los Muertos, denominado Festival de Velas, en el Centro Histórico de Uruapan.

En los diversos videos que circulan a través de las redes sociales, se puede observar a Manzo Rodríguez, conocido popularmente como “El del Sombrero”, tirado en el suelo mientras elementos de la Policía Municipal lo auxiliaban. Al fondo se ve una ofrenda, adornada con flores de cempasúchil.

“Condenamos enérgicamente el cobarde atentado en el que perdió la vida el alcalde de Uruapan Carlos Manzo, por el cual, ya se encuentran dos personas detenidas y una más abatida. El Secretario de Seguridad Pública, Juan Carlos Oseguera Cortés y la Guardia Nacional se encuentran en el municipio coordinando acciones de seguridad”, escribió el Gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, en redes sociales.

Según lo reportaron diversos medios locales, el Presidente Municipal y ex Diputado federal de Morena, que pertenece al movimiento “La Sombreriza”, había terminado de tomarse unas fotografías junto a unos niños cuando fue víctima del ataque armado. Se escucharon al menos seis detonaciones de arma de fuego.

Elementos de seguridad respondieron y mataron al presunto agresor. Además, detuvieron a otros dos hombres que también habrían estado involucrados en el ataque contra Manzo Rodríguez.

“Derivado de una agresión ocurrida esta tarde en el centro de Uruapan, Michoacán, donde lamentablemente perdió la vida el presidente municipal Carlos Manzo, fueron detenidas dos personas involucradas en los hechos y uno de los agresores perdió la vida. Las autoridades del @GobMichoacan y del Gabinete de Seguridad resguardan la zona y mantienen los patrullajes de supervisión para garantizar la seguridad de la población. Este crimen no quedará impune”, indicó el Gobierno federal en un comunicado.

“Nuestro titular, Juan Carlos Oseguera Cortés, se encuentra en el municipio de Uruapan junto a la [Guardia Nacional] @GN_MEXICO_ para coordinar acciones y preservar el orden [...] Condenamos enérgicamente el cobarde atentado contra el alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, por el cual, ya se encuentran dos personas detenidas y una más abatida”, escribió la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán en redes sociales.

Manzo Rodríguez ganó en el proceso electoral del domingo 2 de junio de 2024, como candidato independiente y tras haberse desempeñado como Diputado federal bajo las siglas del Movimiento Regeneración Nacional.

Durante este año, el Alcalde independiente exigió en diversas ocasiones, a la Presidenta Claudia Sheinbaum, el apoyo del Gobierno Federal para enfrentar al crimen organizado que operaba en Uruapan, entre ellos el Cártel Jalisco Nueva Generación, Los Caballeros Templarios, Los Viagras, Pueblos Unidos y Los Blancos de Troya.