$!Asesinan a balazos a maestro dentro de escuela en San Blas Atempa, Oaxaca

La víctima de este martes “fue agredida con disparos de arma de fuego”, informó la fiscalía en un comunicado. El maestro inicialmente resultó herido y fue trasladado a un hospital del ISSSTE en Tehuantepec, donde falleció horas después.

Este nuevo hecho de violencia en una institución educativa se suma al ocurrido a inicios de este este mes, cuando dos exalumnos mataron a una directiva e hirieron a tres personas en Torreón, Coahuila.

Un maestro, identificado como Leví Peralta, fue asesinado a balazos este martes en la Escuela Secundaria Técnica número 69 en San Blas Atempa, Oaxaca, en la región del Istmo de Tehuantepec, informó la fiscalía local.

Según medios locales, los alumnos de la secundaria del poblado de San Blas Atempa, en Oaxaca, entraron en pánico tras la agresión.

Tras recibir el reporte, autoridades de justicia desplegaron a un equipo multidisciplinario, integrado por personal de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) adscrito a la Comandancia de Tehuantepec y al área de Alto Impacto.

“Los elementos se encuentran en el lugar de los hechos realizando los trabajos de campo, peritajes y diligencias necesarias para definir las líneas de investigación que conduzcan a dar con el paradero de quien o quienes resulten responsables”, informó la Fiscalía.

En un comunicado, se agregó que con los indicios que se han recaudado hasta el momento, la FGEO ya cuenta con elementos que permiten avanzar en rutas ministeriales sólidas para el esclarecimiento de estos hechos.

“Además, de manera paralela a los trabajos de procuración de justicia, la Fiscalía de Oaxaca ha establecido una estrecha coordinación con corporaciones de los tres niveles de gobierno e instancias de seguridad pública para fortalecer la presencia en la zona, a fin de garantizar la seguridad y tranquilidad de la comunidad escolar y la población en general luego de esta agresión”.

Tras los hechos, la sección 22 de la CNTE exigió justicia por el profesor asesinado.

En México, un país golpeado por la violencia del crimen organizado, los ataques en escuelas son poco habituales, a diferencia de lo que ocurre en su vecino Estados Unidos.



Ataques en escuelas en México

En dos años, distintos planteles educativos de México han sido escenario de agresiones que han involucrado a estudiantes, docentes y personal administrativo.

Los hechos más recientes ocurrieron en Torreón, Coahuila, y Querétaro, donde ataques con armas blancas dejaron a una subdirectora de 56 años muerta y cuatro personas lesionadas, respectivamente. Otros han sido registrados en Michoacán y en planteles de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

El jueves 1 de octubre en la Escuela Secundaria General No. 13 “Justo Sierra Méndez”, ubicada en el ejido La Unión, en Torreón, la subdirectora del plantel murió y otras personas resultaron heridas luego de que dos hermanos de 18 años y exalumnos del plantel cometieran el ataque. Ambos fueron detenidos.

La Fiscalía informó que se investigaba el uso de armas blancas y objetos que fueron descritos como una especie de petardos, mientras que el móvil señalado por los detenidos de manera preliminar estaría relacionado con “sentimientos contra el plantel”.

El pasado 30 de septiembre, otro ataque ocurrió en la Escuela Secundaria General “Esperanza Cabrera”, en la colonia Puertas de San Miguel, en Querétaro.

Un adolescente habría agredido con dos cuchillos a cuatro personas dentro del plantel. Autoridades educativas y de seguridad informaron que las personas lesionadas recibieron atención médica y fueron trasladadas a hospitales.

La información sobre el caso refiere que entre las personas lesionadas se encontraban integrantes del personal administrativo y un menor de edad.

El pasado 24 de marzo, una preparatoria de Lázaro Cárdenas, Michoacán, fue escenario de violencia luego de que un adolescente de 15 años ingresara armado y disparara contra dos trabajadoras del plantel quienes perdieron la vida.

El menor fue detenido y quedó a disposición de las autoridades ministeriales; posteriormente, la Fiscalía estatal informó que estudiantes y personal de la institución participaron en su sometimiento.

El 22 de septiembre de 2025 en el CCH Sur, un estudiante de 19 años, identificado como Lex Ashton, atacó con un arma blanca a un compañero de 16 años, quien murió, y lesionó también a un trabajador del plantel. Durante su huida, el joven se lanzó desde un edificio y resultó herido.

Ashton fue posteriormente detenido y vinculado a proceso por homicidio calificado y tentativa de homicidio.

Con información de AFP