Asesinan a balazos a regidor de Morena en Cuernavaca

Gabriel Rivas Ríos, regidor del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, fue asesinado a balazos este miércoles cuando viajaba en su automóvil por la colonia Ejidos de Acapantzingo, al sur de la capital del estado.

Los agresores escaparon en una motocicleta y la Fiscalía General del Estado de Morelos abrió la carpeta de investigación.

Según los primeros reportes, el ataque ocurrió alrededor de las 16:00 horas, después de que el regidor salió de la sede municipal a bordo de un vehículo compacto de color azul con dirección a las oficinas de la Asociación Cívica Morelense Gustavo Salgado Delgado.

Hombres armados que se desplazaban en una motocicleta en movimiento dispararon contra él y le causaron varios impactos de bala. Rivas Ríos murió en el lugar.

La FGE informó que peritos y agentes acudieron al punto de la agresión para recabar indicios y determinar responsabilidades. Personal municipal reportó de manera preliminar el fallecimiento del regidor en Ejidos de Acapantzingo.

Rivas Ríos era regidor por Morena, así como fundador y dirigente de la Asociación Cívica Morelense Gustavo Salgado Delgado. Figuró entre los principales opositores al proyecto inmobiliario Altoverde, proyectado en el predio conocido como La Cazahuatera.

El mismo 4 de noviembre, horas antes del ataque, el regidor denunció públicamente a la empresa Verde Portenta, a la que señaló de impulsar fraccionamientos y torres inmobiliarias en distintos puntos del municipio. También había denunciado amenazas en su contra.

La Gobernadora de Morelos, Margarita González Saravia Calderón, confirmó el homicidio.

“Lamento profundamente el fallecimiento de mi amigo y compañero de movimiento, Gabriel Rivas Ríos, luchador social incansable y regidor de Cuernavaca”, escribió en su cuenta de la red social X, donde expresó condolencias a la familia del funcionario.

La Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos condenó el homicidio y destacó la trayectoria de activismo social del regidor. La FGE anunció que agotará todas las líneas de investigación en el caso.