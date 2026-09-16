Asesinan a balazos a sacerdote en carretera de Hidalgo

El sacerdote Román de la Cruz Hernández fue localizado sin vida con impactos de arma de fuego el 15 de septiembre de 2026, a un costado de un tramo carretero ubicado en los límites de los municipios de Tlanchinol y Lolotla, en el estado de Hidalgo.

El cuerpo de De la Cruz Hernández, de 48 años de edad y originario del municipio de Lolotla, se encontraba boca abajo sobre la vegetación con un mensaje en una cartulina adherido a la espalda, respecto al cual las autoridades mantuvieron bajo reserva el contenido. En el sitio del hallazgo, los elementos de seguridad ubicaron una camioneta marca Toyota, submarca Tacoma, color rojo, con placas de circulación correspondientes al estado de Baja California.

Desde el año 2024, el clérigo fungía como primer párroco diocesano de Santa Cruz y encabezaba las labores de coordinación en la Comisión para la Pastoral Profética de la Diócesis de Huejutla, circunscripción eclesiástica situada en la región Huasteca del territorio hidalguense.

La Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) demandó una indagatoria a fondo para dar con los responsables. “Nos unimos fraternalmente a Mons. José Hiraís Acosta Beltrán, obispo de Huejutla, a sus sacerdotes, a la vida consagrada y a todo el pueblo de Dios de esta Iglesia particular y junto con él hacemos un llamado para que las autoridades correspondientes realicen una investigación exhaustiva que permita esclarecer estos hechos y se haga justicia de manera expedita”, señaló la institución religiosa.

La Diócesis de Huejutla emitió una postura formal para demandar el esclarecimiento del crimen contra el presbítero y exhortó a la población a prescindir de conjeturas respecto a las circunstancias del hecho delictivo en tanto se desarrollan los peritajes oficiales.

La Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH) inició una carpeta de investigación por el delito de homicidio doloso para esclarecer el suceso criminal. Al 16 de septiembre de 2026, la corporación ministerial estatal no reportó personas detenidas ni líneas concluyentes respecto al móvil del asesinato.