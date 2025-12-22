$!Asesinan a coordinador regional del IMSS-Bienestar en Chilpancingo, Guerrero

El coordinador regional del IMSS-Bienestar de Tlacotepec, Guerrero, el doctor Raymundo Cabrera Díaz, fue asesinado a tiros este lunes en Chilpancingo.
El instituto confirmó la muerte del funcionario mediante una publicación de redes sociales.
“El IMSS Bienestar lamenta profundamente el sensible fallecimiento del Dr. Raymundo Cabrera Díaz, coordinador regional de Tlacotepec, Guerrero”, indicó.
De acuerdo con el medio Quadratín Guerrero, el médico Cabrera Díaz se resguardó en un restaurante, ubicado en la colonia Ruffo Figueroa, al ser perseguido por un hombre armado. Sin embargo, el coordinador fue ultimado al interior del establecimiento.
Al lugar acudieron autoridades, mientras que el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo) para realizar la necropsia de ley.
Hechos de violencia contra funcionarios en Chilpancingo
Hace poco más de un mes, Luis Alberto Rueda Maldonado, jefe de Vía Pública de la Dirección de Gobernación del Ayuntamiento de Chilpancingo, Guerrero, fue asesinado a balazos, cuando viajaba a bordo de su vehículo, con lo cual suman tres víctimas en la actual administración.
Los hechos ocurrieron alrededor de las 7:00 horas del 12 de noviembre, sobre la calle Río Nilo, en la colonia El Tomatal, cuando sujetos armados interceptaron el automóvil en el que se desplazaba el funcionario y le dispararon en repetidas ocasiones.
De acuerdo con los reportes, Rueda Maldonado fue auxiliado por familiares, quienes lo trasladaron a un hospital, dejando el vehículo abandonado. Sin embargo, murió debido a las heridas causadas por los impactos de bala.
El homicidio del jefe de Vía Pública de Chilpancingo se sumó a otros ataques en contra de funcionarios de ese municipio, incluido Alejandro Arcos, quien fue alcalde por tan solo seis días en 2024 antes de su asesinato.
Antonio de Jesús Sánchez Malagón, también trabajador de la Dirección de Gobernación, fue asesinado a tiros el 7 de septiembre pasado, en el tianguis de la colonia CNOP.
Guerrero se mantiene entre los estados más violentos del país y ocupa el sexto lugar en cuanto a homicidios dolosos, con 1,152 víctimas entre enero y octubre, de acuerdo con los datos más recientes del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.