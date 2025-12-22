$!Asesinan a coordinador regional del IMSS-Bienestar en Chilpancingo, Guerrero

El coordinador regional del IMSS-Bienestar de Tlacotepec, Guerrero, el doctor Raymundo Cabrera Díaz, fue asesinado a tiros este lunes en Chilpancingo.

El instituto confirmó la muerte del funcionario mediante una publicación de redes sociales.

“El IMSS Bienestar lamenta profundamente el sensible fallecimiento del Dr. Raymundo Cabrera Díaz, coordinador regional de Tlacotepec, Guerrero”, indicó.

De acuerdo con el medio Quadratín Guerrero, el médico Cabrera Díaz se resguardó en un restaurante, ubicado en la colonia Ruffo Figueroa, al ser perseguido por un hombre armado. Sin embargo, el coordinador fue ultimado al interior del establecimiento.

Al lugar acudieron autoridades, mientras que el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo) para realizar la necropsia de ley.

Hechos de violencia contra funcionarios en Chilpancingo

Hace poco más de un mes, Luis Alberto Rueda Maldonado, jefe de Vía Pública de la Dirección de Gobernación del Ayuntamiento de Chilpancingo, Guerrero, fue asesinado a balazos, cuando viajaba a bordo de su vehículo, con lo cual suman tres víctimas en la actual administración.