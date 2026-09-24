Asesinan a coordinador regional del partido PAZ en Veracruz

Guillermo Pamuce Yep, coordinador regional del nuevo partido político PAZ, fue asesinado a balazos este miércoles en la región sur de Veracruz.
“Exigimos a la Fiscalía General del Estado una investigación inmediata y exhaustiva. Su muerte no puede quedar impune. Ninguna familia debería vivir una pérdida así”, señaló el partido.
El líder nacional del partido, Hugo Eric Flores, lamentó los hechos y expresó sus condolencias a sus familiares.
Según los primeros reportes, el ataque ocurrió alrededor de las 15:10 horas en el fraccionamiento Veleros, ubicado sobre la avenida Jirafas, casi esquina con el Malecón Costero, en la zona poniente de Coatzacoalcos.
Lamento el asesinato de nuestro compañero, Guillermo Pamuce Yep.A sus familiares y seres queridos, les envío mis más sinceras condolencias y un abrazo solidario en estos momentos de dolor. pic.twitter.com/6jGXCvDiZF— Hugo Eric Flores Cervantes (@HugoEricFlores)
September 24, 2026
Lamento el asesinato de nuestro compañero, Guillermo Pamuce Yep.A sus familiares y seres queridos, les envío mis más sinceras condolencias y un abrazo solidario en estos momentos de dolor. pic.twitter.com/6jGXCvDiZF
Pamuce Yep se encontraba en una construcción del fraccionamiento Veleros, situado en las inmediaciones de la colonia Punta Caracol, cuando hombres armados presuntamente llegaron al sitio y le dispararon.
Fiscalía inicia carpeta de investigación
Paramédicos acudieron al lugar tras el reporte de emergencia; sin embargo, el hombre ya no contaba con signos vitales.
La zona fue acordonada por corporaciones de seguridad para permitir el desarrollo de las diligencias correspondientes y el levantamiento de indicios.
La Fiscalía General del Estado inició una carpeta de investigación para esclarecer el crimen e identificar a quienes participaron en el ataque.