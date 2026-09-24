Asesinan a coordinador regional del partido PAZ en Veracruz

Guillermo Pamuce Yep, coordinador regional del nuevo partido político PAZ, fue asesinado a balazos este miércoles en la región sur de Veracruz.

“Exigimos a la Fiscalía General del Estado una investigación inmediata y exhaustiva. Su muerte no puede quedar impune. Ninguna familia debería vivir una pérdida así”, señaló el partido.

El líder nacional del partido, Hugo Eric Flores, lamentó los hechos y expresó sus condolencias a sus familiares.

Según los primeros reportes, el ataque ocurrió alrededor de las 15:10 horas en el fraccionamiento Veleros, ubicado sobre la avenida Jirafas, casi esquina con el Malecón Costero, en la zona poniente de Coatzacoalcos.