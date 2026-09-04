Asesinan a diputado federal Zenyazen Escobar en carretera de Veracruz

El diputado federal de Morena Zenyazen Roberto Escobar García fue localizado sin vida el 4 de septiembre de 2026 en la comunidad de La Gloria, del municipio de Puente Nacional, Veracruz, dentro de su vehículo particular y con al menos un impacto de proyectil de arma de fuego. El ataque ocurrió cuando el legislador transitaba por la carretera federal Veracruz-Xalapa, donde sujetos armados le dispararon.

Lizbeth Aurelia Jiménez Aguirre, titular de la Fiscalía General del Estado de Veracruz (FGE), confirmó el homicidio del legislador federal e indicó que las autoridades ya investigan las circunstancias del hecho.

“Yo solo les puedo confirmar el deceso”, declaró la funcionaria estatal, al precisar que el personal ministerial acudió al sitio para desarrollar las diligencias.

“Tuvimos noticias del evento, se está atendiendo, apenas se constituyó la triada, peritos, fiscales, policía ministerial, y se está investigando, se está integrando la carpeta de investigación”, agregó Jiménez Aguirre.

La titular de la FGE señaló que Escobar García fue la única víctima en los hechos, sin que se reportaran personas heridas.

Elementos de la Policía Estatal y de la Guardia Nacional (GN) acordonaron el sitio para resguardar los indicios, mientras peritos del Servicio Médico Forense (Semefo) realizaron el levantamiento del cuerpo.

La movilización de corporaciones se extendió a la carretera Cardel-Xalapa, a la altura de Chichicaxtle, lo que provocó circulación lenta en el tramo. La vialidad se mantuvo parcialmente cerrada para permitir el procesamiento del lugar.

Hasta el cierre de esta información, las autoridades no reportaron personas detenidas ni confirmaron una hipótesis sobre el móvil del ataque.

El Gobierno del Estado de Veracruz anunció una conferencia de prensa encabezada por el secretario de Gobierno, Ricardo Ahued Bardahuil, para ampliar la información sobre lo ocurrido.

Escobar García representaba al Distrito 16 federal, con cabecera en Córdoba, en la Cámara de Diputados, tras resultar electo en los comicios de 2024.

Originario de Río Blanco, Veracruz, desarrolló su trayectoria en el sector educativo y en el movimiento magisterial. Perteneció al Movimiento Magisterial Popular Veracruzano y fue coordinador de la bancada de Morena en el Congreso del Estado de Veracruz. Ocupó la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) entre 2018 y 2024, durante la administración del gobernador Cuitláhuac García Jiménez.

El legislador acudió el 1 de septiembre del mismo año a la instalación de la primera sesión del tercer año de ejercicio de la LXVI Legislatura. Ese mismo día publicó su último mensaje en redes sociales, en el que sostuvo que seguía legislando con responsabilidad y compromiso por el pueblo de México.

Ricardo Monreal Ávila, coordinador del Grupo Parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, expresó sus condolencias por el fallecimiento y destacó el recorrido del legislador en el servicio público, desde su labor docente hasta la titularidad de la SEV y su paso por el Congreso de la Unión.

“Ante esta irreparable pérdida, nuestra solidaridad y cariño están con su familia, sus seres queridos y su equipo de trabajo”, escribió Monreal Ávila en sus redes sociales.