Asesinan a dos agentes de FGR, en Boca del Río, Veracruz; investigaban asesinato de candidata

Dos agentes de la Policía Federal Ministerial, de la Fiscalía General de la República (FGR), fueron asesinados, alrededor de las 15:00 horas del 12 de mayo de 2025, en la avenida Vía Muerta, de la colonia Rigo, en el municipio de Boca del Río, estado de Veracruz.

Ello tras un enfrentamiento, en el que otro agente de la Policía Federal Ministerial (PFM), de la institución de procuración de justicia federal resulto herido, además de que un presunto delincuente también murió.

Los agentes eran parte de un grupo de investigación de la PFM, especializada en secuestros, enviada por la FGR desde la Ciudad de México al Puerto de Veracruz-Boca del Río. Según lo reportaron medios locales, los elementos de la Fiscalía viajaban en un vehículo marca Chevrolet, modelo Aveo, cuando un grupo de sujetos armados disparó contra ellos.

En el lugar murieron los agentes Dante Maya Orozco y Alfonso Ramírez Martínez, mientras que Emmanuel Fonseca resultó herido y fue trasladado al Hospital Regional de Veracruz. En el enfrentamiento también falleció uno de los agresores, aunque no había sido identificado.

El enfrentamiento entre los agentes contra los elementos de Policía Federal Ministerial de la FGR y los presuntos delincuentes ocasionó una movilización de policías municipales y estatales, así como de elementos del Ejército, la Secretaría de Marina (SEMAR) y la Fiscalía General de la República.

Un día antes, Yesenia Lara Gutiérrez, candidata de la coalición “Seguimos Haciendo Historia en Veracruz” -conformada por los partidos Morena y PVEM-, a la alcaldía de Texistepec, fue asesinada a balazos, la noche del 11 de mayo de 2025, tras finalizar un mitin de campaña.

Rocío Nahle García, gobernadora de Veracruz desde el 1 de diciembre de 2024 y militante de Morena, dijo el 12 de mayo de 2025, que el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, enviaría un grupo de agentes investigadores, para llevar a cabo las pesquisas del crimen de la candidata a presidenta municipal.

“Desde anoche me comuniqué con el secretario Omar García Harfuch, porque sí hay una violencia política que se desata, primero fue en Coxquihui, luego fue en el norte y ahora en Texistepec que no ha estado ajeno a la violencia política, no de ahora”, dijo la mandataria estatal, durante una entrevista con un periodista local.

“Aquí no hay impunidad para nadie, tanto la Fiscalía General del Estado, como la Fiscalía General de la República, como una célula de investigación que va a mandar la Secretaría de Seguridad Pública de la presidenta [Claudia Sheinbaum Pardo], vamos a dar con los responsables porque no se resuelven las cosas así”, insistió la gobernadora.

Sin embargo, Nahle García negó que hubiera una falla en el modelo de seguridad, pero acusó que en los partidos de la oposición existían generadores de violencia que estaban activos, por lo que en caso de que obtuvieran la mayoría de las presidencias municipales en las elecciones del 1 de junio de 2025, descartó trabajar con ellos.

“Sí hay generadores de violencia en otros partidos que están activos participando políticamente con antecedentes, entonces yo no puedo trabajar con personas así, porque los 212 presidentes municipales que queden electos me van a ayudar a construir a su municipio, a los servicios, a todo lo que tiene que hacer un presidente municipal”, declaró la gobernadora.

El mismo día, el Organismo Público Local Electoral (OPLE Veracruz) envió sus condolencias a la familia de la candidata, condenó el ataque y exigió una respuesta institucional coordinada, en apego al Estado de derecho.

“Condenamos toda forma de violencia que atente contra la vida, la integridad y los derechos político-electorales de quienes participan en el actual proceso comicial. Hechos como el ocurrido vulneran el tejido democrático y exigen una respuesta institucional coordinada y respetuosa del Estado de derecho”, expuso el OPLE Veracruz, en un comunicado.

En tanto que la presidenta Sheinbaum Pardo solicitó al general Ricardo Trevilla Trejo, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), contactarse con la gobernadora veracruzana, para reforzar la presencia de la Guardia Nacional (GN) en dicha entidad.

“¿Hay posibilidades de aumentar la presencia de la Guardia Nacional?”, le preguntó un reportero a Sheinbaum.

“Sí, también, hoy le pedí al general secretario que se pusiera en contacto con la gobernadora, para saber en qué lugares ella considera que tiene que haber más apoyo de la Guardia Nacional y poder otorgarlo”, respondió la mandataria nacional.

“Desde su punto de vista, ¿hay condiciones para que se lleven a cabo los comicios?”, insistió el periodista. “Sí, toda la elección, toda la elección, y está ahí el Instituto Nacional Electoral [INE], en particular el Instituto Electoral de Veracruz, y todas las instituciones públicas”, contestó la presidenta.

Asimismo, Sheinbaum Pardo subrayó que el Gobierno Federal estaba en coordinación con la gobernadora veracruzana y que estaban haciéndose las investigaciones correspondientes. Sin embargo, expresó que aún desconocían el móvil del crimen de la candidata a alcaldesa.

“Vamos a, estamos en coordinación, particularmente el secretario de Seguridad y todo el apoyo que se requiera en este periodo electoral por parte de Veracruz y también de Durango, además de la vigilancia permanente por la elección del 1 de junio y el trabajo que se hace en coordinación con el Instituto Nacional Electoral”, afirmó Sheinbaum.

“Esta en coordinación con la gobernadora del estado de Veracruz y haciéndose las investigaciones [...] No sabemos el móvil, pero el día de hoy les pedí que entraran en comunicación con la gobernadora y en caso de que sea necesario con la Fiscalía del estado de Veracruz, para poder apoyar en todo lo que se requiera”, insistió.

Yesenia Lara Gutiérrez, candidata de la coalición “Seguimos Haciendo Historia en Veracruz” -conformada por los partidos Morena y Verde Ecologista Mexicano (PVEM)-, a la alcaldía de Texistepec, fue asesinada a balazos, la noche del 11 de mayo de 2025, tras finalizar un mitin de campaña.

El crimen quedó grabado en un video transmitido en vivo a través de la página en Facebook de la candidata a presidenta municipal. Al final del material audiovisual se escucharon al menos 20 detonaciones de arma de fuego, que impactaron en varias partes del cuerpo de Lara Gutiérrez, entre ellas en el rostro.

La candidata saludaba de mano a mujeres con niños en brazos -a algunas de las cuales abrazó-, cuando comenzaron a disparar en su contra. En el video de la transmisión en vivo se observó cómo después del ataque a balazos, los asistentes gritaban y corrían para ponerse a salvo.

Además de Lara Gutiérrez, tres personas más fueron asesinadas durante el mitin proselitista y otras tres resultaron lesionadas, según confirmó Rocío Nahle García, gobernadora de Veracruz desde el 1 de diciembre de 2024 y militante de Morena.

“Ningún cargo o puesto vale la vida de una persona. Vamos a dar con los responsables de este cobarde asesinato a la candidata y simpatizantes de morena en Texistepec; 4 personas fallecidas y 3 heridos. He instruido a la [Fiscalía General del Estado] @FGE_Veracruz y a seguridad no parar hasta encontrarlos”, escribió la mandataria estatal, en su cuenta de la red social X.

Por su parte, la Fiscalía General del Estado (FGE) informó que, a través de la Fiscalía Regional Zona Sur Coatzacoalcos, inició una carpeta de investigación, “con motivo de los hechos en los que perdieran la vida cuatro personas”.

“Entre ellas, tres masculinos y una femenina, identificada con las iniciales Y.L.G., a causa de lesiones producidas por proyectil de arma de fuego. Asimismo, tres personas más resultaron lesionadas y actualmente se encuentran recibiendo atención médica”, detalló la FGE.

“Fiscales, peritos y policías ministeriales se encuentran realizando las diligencias de ley correspondientes para esclarecer los hechos”, finalizó la institución de procuración de justicia veracruzana. Lara Gutiérrez era esposa de Enrique Argüelles, ex regidor del Ayuntamiento de Texistepec, quien fue asesinado en un ataque, en 2022.

“He trabajado como docente de nivel preparatoria en el Instituto Educativo ‘La Salle’ durante dos años, donde impartí diversas asignaturas y participé activamente en la formación integral de los estudiantes, fomentando un ambiente de aprendizaje dinámico y colaborativo”, indicó la propia Lara Gutiérrez, en la plataforma Conócelos, del Organismo Público Local Electoral (OPLE Veracruz).

“Asimismo, me desempeñé como docente en un Instituto Tecnológico, donde durante un año impartí clases especializadas que combinaron teoría y práctica, contribuyendo a la formación técnica y profesional de los estudiantes, y fortaleciendo mi capacidad para adaptarme a diferentes niveles educativos y necesidades académicas”, agregó la candidata.

“Además, laboré durante un año en la institución bancaria Bancomer, donde adquirí experiencia en atención al cliente, manejo de operaciones financieras y administración, lo que complementó mi perfil profesional con habilidades en gestión y servicio, ampliando mi perspectiva laboral y mi capacidad para desempeñarme en distintos sectores”, comentó Lara Gutiérrez.

“Del año 2011 al 2013 me desempeñe como agente municipal de mi localidad Las Camelias, de igual manera obtuve el cargo de Síndica Única en el periodo de Gobierno Municipal 2014-2017 y del año 2022 a enero de 2025 fui elegida por segunda ocasión como Agente Municipal de Las Camelias”, recordó la candidata.

Alrededor de las 11:00 horas del 29 de abril de 2025, Germán Anuar Valencia, mejor conocido conocido “Napo”, candidato de alianza entre los partidos Morena y PVEM, a la alcaldía de Coxquihui, Veracruz, fue asesinado a balazos, más de 12 horas después de que arrancaron las campañas electorales en dicha entidad.

El ataque se registró poco después de que el candidato inició un recorrido para grabar un video promocional del arranque de su campaña, en la comunidad de El Arenal, en el municipio de Coxquihui, en la región Totonaca, la cual limita con Puebla.

Algunos reportes de la prensa local señalaron que Anuar Valencia se encontraba en su casa de campaña ubicada en la cabecera municipal, previo al arranque oficial de su candidatura, la cual estaba programada para iniciar a las 10:00 horas del martes 29 de abril de 2025.

Testigos indicaron que el candidato, junto con sus militantes y simpatizantes, se encontraban congregados, cuando personas desconocidas arribaron al lugar y comenzaron a disparar contra “Napo”. Otras personas también resultaron lesionadas por arma de fuego.

Según reportes policiacos, citados por medios locales, el candidato recibió al menos cinco disparos de arma de fuego, uno de ellos en el pecho. Anuar Valencia habría fallecido al interior de un hospital en el municipio de Espinal, ubicado a menos de 45 kilómetros de Coxquihui.

“Lamentamos y condenamos el asesinato de Germán Anuar Valencia, candidato a la Presidencia Municipal de Coxquihui, Veracruz. El [Gobierno de Veracruz] @GobiernoVer y la [Fiscalía General del Estado] @FGE_Veracruz ya se encuentran investigando este lamentable hecho”, confirmó Luisa María Alcalde Luján, presidenta del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de Morena, quien se encontraba de gira por dicha entidad.

El 10 de abril de 2025, Jaime Vega Gómez, dirigente municipal precandidato de Morena a la alcaldía de ese mismo municipio, fue localizado muerto al interior de su domicilio particular. Tras su fallecimiento, lo suplió Anuar Valencia. Según la prensa local, hubo dos versiones de la defunción, la primera indica que habría sufrido una broncoaspiración y la segunda es que fue golpeado en la calle y que murió al interior de su vivienda, posterior a la agresión.

Sin embargo, las autoridades locales informaron que el fallecimiento de Vega Gómez ocurrió luego de que cayera dentro de su domicilio particular, cuando se encontraba en estado de ebriedad y se golpeara en la cabeza.

En punto de las 00:00 horas del martes 29 de abril de 2025, dieron inicio las campañas de los candidatos a las alcaldías de los 212 municipios de Veracruz. A la par, se renovarían 212 sindicaturas y 630 regidurías. Hasta el 28 de mayo del mismo año, los contendientes podrían promoverse de manera legal para buscar el voto el 1 de junio del mismo año.

El 12 de mayo de 2025, la consejera presidenta del Organismo Público Local Electoral de Veracruz, Marisol Delgadillo Morales, reveló que un total de 54 candidatos a un cargo de elección municipal solicitaron formalmente protección durante dicho periodo de campañas.

La funcionaria electoral precisó, durante una entrevista con el diario El Universal, que se trataba de candidatos de todos los partidos políticos, aunque la mayoría de los que solicitaron protección eran de Movimiento Ciudadano (MC).

Delgadillo Morales también reveló que una candidata independiente solicitó su intervención y ahora contaba con acompañamiento de seguridad. Detalló que en el caso de Lara Gutiérrez, no había pedido ningún tipo de protección.

“No, no tenía solicitud de seguridad, al menos ante el OPLE y tampoco tenemos ninguna referencia por parte de nuestro Consejo Municipal, de que hubiera alguna señal de amenaza”, precisó la presidenta del Organismo Público Local Electoral de Veracruz.