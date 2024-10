Francisco Gonzalo Tapia Gutiérrez, Secretario General del Ayuntamiento de Chilpancingo, Guerrero, fue asesinado a balazos la tarde de este jueves, a dos días de haber tomado posesión de dicho cargo.

El funcionario municipal fue atacado a balazos a un costado de la sede del Ayuntamiento, en el centro de Chilpancingo, cuyo nuevo Alcalde es Alejandro Arcos Catalán, postulado por los partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional y De la Revolución Democrática.

El cuerpo quedó tendido bocabajo en una banqueta.

Tapia Gutérrez era Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Guerrero.

Además de su nuevo cargo, fue comisionado del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Estado de Guerrero de 2021 a 2023.

Apenas el pasado viernes 27 de septiembre, fue asesinado también el ex director de la Unidad de Fuerzas Especiales de la Policía Estatal, de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Guerrero, Ulises Hernández Martínez, quien se perfilaba para asumir la Secretaría de Seguridad Pública municipal, también en el gobierno de Arcos Catalán.

El también capitán de Infantería del Ejército fue atacado cuando circulaba en su vehículo por la avenida Insurgentes, de Chilpancingo, acompañado de una asistente, quien también murió por lesiones de proyectil de arma de fuego.

También el miércoles 2 de octubre, Carlos Téllez Reyes, ex regidor de Morena en el Ayuntamiento de Atoyac de Álvarez, en la región costa grande de Guerrero, fue asesinado a balazos junto con un acompañante, en el panteón municipal.

La segunda víctima se trataba de Vladimir “N”, un ex trabajador municipal. Asimismo, no era la primera vez que el ex regidor fue atacado durante la administración del Alcalde Dámaso Pérez Organes, en el periodo de 2018 a 2021.

Además, en 2018 fue atacado a tiros cuando se trasladaba a bordo de un vehículo sobre la carretera federal Zihuatanejo-Acapulco, en la salida de la ciudad de Tecpan de Galeana. Sin embargo, Téllez Reyes, de 42 años, resultó ileso.

No obstante, el 14 de junio pasado fue herido de bala tras otra agresión. En esa ocasió, el ex regidor y su esposa fueron perseguidos por un grupo de hombres armados en las calles del centro de Atoyac de Álvarez.