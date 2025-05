Asesinan a fotoperiodista en ataque a casa de campaña de candidata de MC en Veracruz

La fotoperiodista Avisack Douglas Coronado falleció la noche del martes 20 de mayo de 2025 tras un ataque armado a la casa de campaña de Dominga Xóchitl Tress Rodríguez, candidata de Movimiento Ciudadano a la Presidencia Municipal de Juan Rodríguez Clara, en el sur del estado de Veracruz.

Según lo reportaron medios locales, el ataque se registró alrededor de las 18:00 horas del 20 de mayo, en un inmueble ubicado en el bulevar Salvador Navarrete, de la colonia Benito Juárez. Los hombres no identificados habrían disparado en al menos 10 ocasiones contra la fachada del lugar.

La candidata se encontraba presente al momento de los hechos, pero salió ilesa del atentado. Tres personas resultaron heridas y fueron trasladadas al Hospital General de Isla y al Hospital Regional Miguel Alemán de Oluta-Acayucan.

Entre los heridos se encontraba Douglas Coronado, un auxiliar de campaña, identificado como Tomás y una tercera persona. La periodista -la quinta comunicadora asesinada en lo que iba del Gobierno encabezado por Claudia Sheinbaum Pardo- murió a las 22:10 horas del 20 de mayo en el Hospital Regional Miguel Alemán de Oluta-Acayucan, debido a un paro respiratorio, por los impactos de bala que recibió.

Tras el ataque, fuerzas de seguridad estatal y municipal desplegaron un operativo en la zona, mientras la Fiscalía General de Veracruz inició una carpeta de investigación para esclarecer los hechos. Sin embargo, hasta el momento, no se habían reportado detenidos.

El 21 de mayo, la Gobernadora de Veracruz Rocío Nahle García lamentó el fallecimiento de Douglas Coronado y reveló que Tress Rodríguez fue una de los 123 candidatos que solicitaron seguridad en el proceso electoral.

“Fue de las primeras que pidió seguridad, y se le dio; anoche, afuera de su casa de campaña hubo un atentado y la seguridad que tiene repelió la agresión, lamentablemente, el personal que estaba ahí resultó herido, lamento el fallecimiento de Avisack Douglas en este suceso tan lamentable”, señaló.

“Imagínense que nosotros permitamos que aquellos grupos o personas que quieren apostar por la violencia gobiernen un municipio, pues en qué nos vamos a convertir, quienes aspiren a ser alcaldes de los municipios deben ser personas con don de servicio y con una trayectoria intachable para dar cara a la sociedad”, subrayó Nahle García.

Enfatizó que si personajes tenían antecedentes penales o delincuenciales, no podían ser alcaldes, “y se anotaron en diferentes partidos, qué le espera a un municipio cuando a través de la violencia quieren acceder al poder, nosotros no trabajamos con delincuentes, no queremos que ninguna persona con antecedentes delincuenciales lleguen a gobernar un municipio”.

La Asociación Mexicana de Comunicadores y Periodistas solicitó a la Fiscal de Veracruz, Verónica Hernández Giadáns, realizar una investigación expedita, para deslindar responsabilidades por el atentado, además de que pidió al Gobierno de Norma Rocío Nahle García condiciones seguras para ejercer el periodismo.

La AMECOPE lamentó el asesinato de Douglas Coronado y exhortó a la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas a que asumiera, con responsabilidad y compromiso, su labor de garantizar la integridad de quienes ejercían la profesión en contextos de alto riesgo, “como el actual proceso electoral”.