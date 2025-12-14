Asesinan a funcionario de San Jacinto Amilpas, Oaxaca, durante operativo de alcoholímetro

En una agresión con arma de fuego, fue asesinado la noche del viernes Nelson Hernández Pérez, director jurídico del Ayuntamiento de San Jacinto Amilpas, Oaxaca, cuando se encontraba en un operativo de alcoholímetro instalado sobre Riberas del Río Atoyac.

En un comunicado, el Gobierno de San Jacinto Amilpas señaló que “condena enérgicamente el hecho y hace patente su solidaridad y respeto a la familia del fallecido”.

En un segundo mensaje, el Ayuntamiento identificó a la víctima y expresó su pésame.

“El H. Ayuntamiento de San Jacinto Amilpas expresa su más sentido pésame por el fallecimiento de nuestro compañero Nelson Hernández Pérez. Acompañamos con respeto y solidaridad a su familia y seres queridos en este momento de profundo dolor. Descanse en paz”.

De acuerdo con la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, los hechos ocurrieron el viernes 12 de diciembre, en el punto de alcoholímetro instalado sobre Riberas del Río Atoyac, en la colonia Cuauhtémoc de San Jacinto Amilpas.

En ese sitio “se encontraba laborando la víctima, identificado por las iniciales N.H.P., quien se desempeñaba como empleado municipal”.

La Fiscalía precisó que “dos personas llegaron a bordo de una motocicleta” y dispararon contra la víctima, quien sufrió lesiones “a consecuencia de las cuales perdió la vida”.

La FGEO informó que, “gracias a la intervención inmediata de un equipo coordinado del Mando de Seguridad Metropolitano”, se logró asegurar la motocicleta en la que viajaban los responsables del homicidio.

El vehículo quedó a disposición de la Fiscalía de Oaxaca, como parte de las investigaciones en curso.

La institución añadió que, a través de la Fiscalía Especializada para la Atención a Delitos de Alto Impacto, se recabaron “datos e información clave” que permiten contar con “líneas definidas sobre el móvil de este crimen, así como la identidad de los responsables”.