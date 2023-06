Hipólito Mora Chávez, empresario limonero y uno de los fundadores de los grupos de autodefensas en Michoacán, fue asesinado este jueves durante un atentado en su contra, en el que también murieron sus dos escoltas, ocurrido en la localidad de Felipe Carrillo Puerto, conocida como La Ruana, en el municipio de Buenavista, en la región de la Tierra Caliente.

Un grupo de hombres armados atacó a Mora Chávez, quien viajaba en su camioneta blindada, luego que su domicilio particular también fue baleado. Durante la persecución, los agresores prendieron fuego al vehículo en el que se transportaba el ex líder de las autodefensas.

“En estos momentos personal de la #FiscalíaMich se traslada a la localidad de Felipe Carrillo Puerto (#LaRuana), municipio de #Buenavista, para procesar el lugar de los hechos, tras recibir reporte de agresión contra Hipólito M. y sus escoltas”, indicó la Fiscalía General del Estado de Michoacán en Twitter.

Mora Chávez denunció el 4 de marzo de este año que sufrió un atentado, en que resultaron heridos uno de sus escoltas y una mujer, trabajadora de un establecimiento comercial.

“Les informo acabo de sufrí un ataque de los sicarios en el centro de la Ruana me hirieron un escolta y una empleada de la refaccionaria resultó herida”, escribió en Facebook.

Hasta ese momento, el ex líder de las autodefensas no había proporcionado mayores detalles respecto al supuesto atentado. No obstante, según medios locales, elementos de seguridad pública de los tres niveles de gobierno se movilizaron en la zona, para prevenir nuevos hechos de violencia.

El 24 de febrero se cumplieron 10 años del surgimiento de las autodefensas en Michoacán, por lo que Mora Chávez aprovechó la coyuntura para justificar dicho levantamiento social, con el argumento del “abandono de las autoridades”, situación que consideró no había cambiado mucho y destacó que el movimiento podría resurgir.

El 14 de diciembre de 2022, pobladores de Felipe Carrillo Puerto impidieron que el ex líder de las autodefensas ingresara a dicha localidad, ya que acusaban que sus escoltas habían asesinado a dos jóvenes, el 26 de noviembre del mismo año, quienes supuestamente también habían intentado atacarlo, con rifles de asalto, en su huerta de limones.

“Amigas y amigos en este momento me llegaron unos sicarios a mi huerta a atacarme y están dos muertos dentro de mi huerta, eso pasa cuando se lucha de verdad”, escribió Mora Chávez, en esa ocasión, también en Facebook, aunque después borró su publicación.

Sin embargo, una investigación de la Fiscalía General del Estado de Michoacán, citada por medios locales, señalan que los jóvenes estaban desarmados. Ante ello, los habitantes de la Ruana confrontaron a los elementos de las fuerzas federales que protegen a Mora Chávez y les lanzaron piedras, como se observó en videos publicados en las diversas redes sociales.

Los grupos de autodefensa surgieron en diversos municipios de Michoacán, el 24 de febrero del 2013, encabezados por Mora Chávez, para combatir al cártel de Los Caballeros Templarios.

El levantamiento en armas provocó que el entonces Presidente Enrique Peña Nieto, enviará a dicha entidad a Alfredo Castillo Cervantes como comisionado para la Seguridad y el Desarrollo Integral del Estado, quien creó la Fuerza Rural, un cuerpo policial que después tuvo nexos con narcotraficantes.

El 16 de diciembre de 2014, un enfrentamiento suscitado en la comunidad de La Ruana, entre fuerzas rurales y el grupo de hombres armados denominado “H3”, encabezados por Luis Antonio Torres González, “Simón El Americano”, dejó como saldo al menos dos muertos, entre ellos uno de los hijos de Mora Chávez.