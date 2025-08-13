Asesinan a la locutora de radio Geovanna Ramírez en Silao, Guanajuato; gremio exige justicia

Geovanna Edith Ramírez Morales, quien fuera locutora de radio y conductora de televisión, fue asesinada en el municipio de Silao, Guanajuato, informó la Fiscalía General del Estado.

El pasado domingo 10 de agosto se recibió un reporte por parte de la Secretaría de Seguridad Pública de Sila sobre el hallazgo de un cuerpo en la colonia La Estrella, quien posteriormente se confirmó se trataba de la locutora, detalló la dependencia.

Por estos hechos, la Unidad Especializada en Investigación de Homicidios inició una carpeta de investigación para ubicar a quien o quienes resulten responsables.

“Nuestras sinceras condolencias a la familia Ramírez Morales, ¡Que el recuerdo de Geovis viva siempre en la memoria y oraciones de quienes le conocimos”, señala una publicación del grupo Recuerdos de mi Silao, el cual agrupa a habitantes que comparten historias, información, entre otros asuntos de interés sobre el municipio.

Por su parte, el Colectivo de Periodistas y Comunicadores del Estado de Guanajuato A.C. lamentó el crimen y exigió a las autoridades el oportuno esclarecimiento de los hechos.

Geovanna Ramírez se formó en el Centro de Capacitación MVS Radio, trabajó en programas de de Exa FM, La Mejor Monterrey y XEFB-AM, asó como en TV Azteca Noreste.

También colaboró en campañas políticas como la del diputado Tito Millán y, de acuerdo con medios locales, era socia mayoritaria de la empresa Inplo S.A. de C.V. y dueña del establecimiento de comida Las Cinco Coronelas.

Guanajuato se mantiene como el estado más violento del país, esto al registrar mil 606 homicidios dolosos entre enero y junio, de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

A la vez, en ese mismo periodo, la entidad registró siete feminicidios. Cabe destacar que la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (Conavim) decretó el 26 de septiembre de 2024 la Alerta de Violencia de Género para 17 municipios, entre ellos Silao.