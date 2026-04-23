Asesinan a líder ganadera de Chihuahua en un ataque con arma blanca dentro de su establecimiento

La tarde de este miércoles, Lina Alejandra Rodríguez Castillo, empresaria del sector agropecuario, propietaria de la empresa Agro Cali y presidenta de Mujeres Ganaderas de México (Mugam) en Chihuahua, fue asesinada durante un ataque con arma blanca dentro de su establecimiento ubicado en la carretera Cuauhtémoc–La Junta, en el municipio de Cuauhtémoc.

De acuerdo con medios locales, tres sujetos ingresaron al negocio y agredieron a Rodríguez, así como a otra mujer que resultó herida de gravedad.

La Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia, en la Zona Occidente, informó que mantiene abiertas las indagatorias por el homicidio doloso.

En un comunicado detalló que a las 4:00 de la tarde del miércoles la Unidad Especializada en Delitos Contra la Vida recibió el reporte sobre “una mujer fallecida por causas violentas y una más lesionada” en las oficinas de Agro Cali, ubicadas en el kilómetro 111 de la carretera que conduce de Cuauhtémoc a La Junta.

Como primeros respondientes acudieron elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, junto con personal de emergencia que trasladó a la mujer lesionada a un hospital.

Peritos de la Dirección de Servicios Periciales y Ciencias Forenses procesaron la escena y realizaron el levantamiento del cuerpo. La necropsia estableció que la causa de muerte fue “shock hipovolémico secundario a laceración de yugulares” y que la víctima presentaba heridas producidas con arma blanca “en la cabeza y el abdomen”.

La fiscalía indicó que trabaja en líneas de investigación “basadas en el entorno individual, familiar, comunitario y social” para identificar y detener a los responsables.

Rodríguez, de 43 años, era una figura ampliamente reconocida en el sector ganadero de Chihuahua. Desde 2024 presidía el capítulo estatal de Mujeres Ganaderas de México, donde había impulsado la participación y profesionalización de mujeres productoras. Su labor también la llevó a desempeñarse como delegada de la Asociación Ganadera Local de Guerrero, en Chihuahua.

La Unión Ganadera Regional de Chihuahua expresó su consternación por el asesinato y destacó la trayectoria de la empresaria.

En su posicionamiento señaló: “Lina era una mujer decidida. Fue la impulsora de la apertura del Capítulo Chihuahua de la Asociación de Mujeres Ganaderas de México (MUGAM). Asimismo, buscó de manera permanente oportunidades para la capacitación de las socias, para poder desarrollar de mejor manera esta actividad económica”.

La madre de la víctima, Lina Castillo, escribió en redes sociales: “Estoy llena de rabia y de dolor de impotencia ver que estamos en un mundo donde la gente está llena de envidia y donde la maldad acaba con vidas inocentes. Exijo justicia, esto es para la gobernadora y para la presidenta de la República”.

La senadora con licencia por Chihuahua, Andrea Chávez, también lamentó el crimen. En su mensaje afirmó: “Con mucha rabia y tristeza me entero del cobarde asesinato de nuestra querida compañera Lina Rodríguez, representante de las mujeres ganaderas en nuestro estado, y una madre trabajadora, ejemplar y valiente. Externo mi más fuerte abrazo a su bella familia, a su pequeña hija, a sus compañeras y compañeros del gremio ganadero y a todo Cuauhtémoc”.