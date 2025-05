Asesinan a policía federal sobreviviente de helicóptero derribado por el CJNG

Iván Morales Corrales, suboficial adscrito a la División de Inteligencia de la extinta Policía Federal, que sobrevivió al derribo de un helicóptero provocado por miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación el 1 de mayo de 2015, fue asesinado, junto a su esposa, alrededor de las 08:00 horas del 30 de abril de 2025, en el Fraccionamiento Las Brisas, del municipio de Temixco, en Morelos.

Según lo reportaron medios locales, la pareja viajaba en una camioneta, cuando fue interceptada por otro vehículo y ejecutada a balazos por un grupo de sujetos armados, que descendieron de la unidad para asesinar al suboficial y su esposa.

El Diario de Morelos señaló que los agresores circulaban en una camioneta Urvan color blanca, con la que bloquearon el paso del vehículo de Morales Corrales y abrieron fuego en al menos 15 ocasiones. Testigos dijeron a las autoridades que los atacantes huyeron corriendo hacia la avenida principal, donde los esperaban motocicletas para facilitar su escape.

Paramédicos y elementos de seguridad que llegaron al lugar confirmaron que ambas personas habían muerto por múltiples heridas de bala. Los cadáveres fueron trasladados al Servicio Médico Forense para la necropsia correspondiente. La identidad de las víctimas se dio a conocer horas después del ataque.

El 1 de mayo de 2015, el suboficial resultó con quemaduras en el 70 por ciento del cuerpo en un ataque de miembros del CJNG al helicóptero Cougar, con matrícula 1009, de la Secretaría de Marina, en el que viajaba junto a otros 17 elementos de la Policía Federal y las Fuerzas Armadas.

Morales Corrales formaba parte de un operativo para detener a Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, “El Mencho”, líder del CJNG, cuando miembros del citado Cártel dispararon desde una carretera, a la altura de Villa Purificación, en Jalisco, en la región jalisciense de Costa Sur. En el lugar fallecieron ocho militares y una mujer elemento de la Policía Federal.

El suboficial sobreviviente fue sometido a al menos 15 intervenciones quirúrgicas reconstructivas, Los médicos lo mantuvieron en coma inducido, con un pronóstico reservado. Sin embargo, contra todos los pronósticos, abandonó el hospital cinco meses después. El personal del nosocomio comenzó a llamarlo “el héroe”.

Cuando pudo hablar, Morales Corrales expresaba a enfermeras, médicos y funcionarios que lo visitaban -entre ellos Salvador Cienfuegos Zepeda, Secretario de la Defensa Nacional y Enrique Francisco Galindo Ceballos, Comisionado General de la Policía Federal-, el deseo de conocer a su hijo que estaba por nacer.

El suboficial se casó en el área de terapia intermedia del Hospital Central Militar, en la Ciudad de México, y, cuando abandonó dicho nosocomio, lo hizo vestido con su uniforme de gala, hecho con tela especial. “No quiero irme derrotado”, dijo entonces. El 22 de diciembre de 2015, el Presidente Enrique Peña Nieto le entregó un reconocimiento al Mérito Policial de Primera Clase.

”Él, al igual que sus demás compañeros, salen a cumplir con su misión todos los días, con su tarea encomendada, ponen su vida en riesgo. Para él y todos sus compañeros un tributo de reconocimiento por el empeño y dedicación de todos los días”, dijo durante un evento celebrado en el Auditorio Nacional.

Luego, en julio de 2018, en otro evento, el todavía Presidente Peña Nieto le entregó el Segundo Testimonio de la Escritura Pública, del Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, por su valor y entrega.

”Tras el evento en que casi pierde la vida combatiendo al crimen organizado y una dolorosa recuperación, Iván Morales solamente pensaba en cómo seguir sirviendo al país. Compañero y mexicano ejemplar. A su familia y amigos, mi cariño y solidaridad. ‘Somos el eco de los que se fueron’”, expresó, en su cuenta de la red social X, Manelich Castilla Craviotto, el último ex Comisionado General de la Policía Federal, antes de que fuera desaparecida por el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

”Trágica la vida de Iván desde el 2015. Ejemplo de honor, valentía y sacrificio. Él vivió lo que no deberían vivir los policías en México, olvido, y desprecio del Estado. Policías que dan hasta su vida por vocación de servicio a nuestro país, ayer, asesinado en Morelos. QDEP”, posteó Eduardo Góngora Espinoza, ex coordinador general de la Policía Federal en el Estado de México.

Según narró Morales Corrales en una entrevista con la cadena Univisión, transmitida en 2023, el operativo fue confidencial. A bordo del helicóptero no se les compartió información respecto a los detalles tácticos de la misión, tampoco portaban equipos de comunicación, para evitar filtraciones.

Durante las primeras horas del 1 de mayo de 2015, los helicópteros de las Fuerzas Armadas sobrevolaron Villa Purificación. El Cougar en el que viajaba Morales Corrales tenía la misión de abrir el perímetro aéreo e identificar amenazas, para permitir que el resto del escuadrón se desplegara con seguridad. Sin embargo, al ingresar a la zona, fueron sorprendidos por un ataque.

Los sicarios del CJNG utilizaron una ametralladora pesada Browning M2, un fusil Barrett M82 y un lanzacohetes RPG-7, de origen soviético, diseñado originalmente para destruir tanques. Morales relató que vieron cómo “atravesaban las balas” el fuselaje del helicóptero. Asimismo, dos granadas alcanzaron la aeronave, dañando severamente el rotor.

“Muchos del personal que íbamos fallecieron en ese momento”, dijo Morales Corrales, quien detalló que la tripulación sufrió bajas al instante, pero que el piloto logró maniobrar el helicóptero para evitar una caída libre y que la aeronave explotara.

Cuando el helicóptero tocó tierra envuelto en llamas, Morales Corrales no presentaba heridas visibles, pero el fuego y los disparos persistentes del CJNG lo rodeaban. En medio de la confusión, tomó su arma corta y comenzó a disparar contra los sicarios, tratando de cubrir su escape. Sin embargo, su uniforme comenzó a incendiarse.

“Salí y sí me empecé a quemar muy rápido”, recordó. Fue entonces que se despojó de la chamarra y el chaleco antibalas que llevaba puesto. “Fue lo que me salvó”, aseguró. Después se arrojó al suelo para sofocar las llamas. “Me apagué rodando porque todavía esta parte de mi ropa estaba incendiada”, enfatizó.

Con el cuerpo ya quemado en gran parte, Morale Corrales logró esconderse detrás de una piedra, donde esperó durante varios minutos, hasta que un equipo de rescate de la Sedena logró ubicarlo y evacuarlo. En total, nueve elementos de las Fuerzas Armadas y de la PF murieron, y sólo nueve sobrevivieron, muchos con heridas graves.

En su testimonio para Univisión, Morales Corrales recordó que lo que lo motivó a no rendirse fue que su primogénito estaba por nacer.

“Cuando me encontraron, me cuentan que yo les decía que yo me iba a casar, que iba a tener un hijo. Yo quiero conocer a mi hijo”, declaró.

El bebé nació en noviembre de ese mismo año, pocos días después de que el suboficial recibiera el alta médica en octubre de 2015.

‘El Menchito’ habría rodeando el ataque el helicóptero

En el juicio contra Rubén Oseguera González, “El Menchito”, hijo de Nemesio Oseguera Cervantes, la defensa advertía que podría haber declaraciones respecto a la presunta responsabilidad en el ataque contra el helicóptero de la Secretaría de Marina que provocó la muerte de nueve elementos de dicha institución de las Fuerzas Armadas, así como de agentes de la Policía Federal el 1 mayo de 2015.

En septiembre de 2024, Morales Corrales testificó contra “El Menchito”. Su nombre no se escuchó durante el juicio del hijo del líder del CJNG, pero la descripción fue la de un oficial mexicano, con el rostro desfigurado, que había logrado escapar de un helicóptero en llamas. Aquella narración fue prácticamente idéntica a la que en múltiples ocasiones ofreció el elemento de la PF en diversas entrevistas.

Un jurado de la Corte Federal del Distrito de Columbia, en Washington, D.C., -que deliberó durante varias horas a lo largo de dos días- halló culpable, el 20 de septiembre de 2024, a Oseguera González, de dos cargos en su contra: conspiración para distribución de cocaína y metanfetamina, así como uso o portación de arma de fuego, en relación con crímenes de narcóticos.

Luego, el 7 de marzo de 2025, la jueza Beryl Alaine Howell, de la Corte Federal del Distrito de Columbia, en Washington, D.C., sentenció a cadena perpetua a “El Menchito”, por haber traficado cocaína y metanfetamina, así como por haber usado o portado un arma de fuego, en relación con crímenes de narcóticos.