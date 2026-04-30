Asesinan a Regidor de Movimiento Ciudadano en Talpa de Allende, Jalisco

Marco Antonio Franco Palomera, Regidor del partido Movimiento Ciudadano en el Municipio de Talpa de Allende, Jalisco, fue asesinado a balazos la mañana de este 30 de abril en la colonia San Rafael de ese municipio, ubicado en la zona serrana de esa entidad.

El crimen fue confirmado por Roberto Alarcón, coordinador general Estratégico de Seguridad del Gobierno de Jalisco, al concluir la rueda de prensa semanal de seguridad ofrecida por autoridades estatales en Guadalajara.

Según Alarcón, policías municipales de Talpa de Allende que realizaban labores de patrullaje escucharon la detonación de un arma de fuego y al acudir al lugar localizaron el cuerpo de Franco Palomera sin signos vitales.

“Lo que me reportaron a mí fue que la Policía Municipal estaba haciendo su servicio de patrullaje y escucharon una detonación; la escucharon más adelante de donde iban. Cuando llegaron, encontraron el cadáver”, declaró.

El Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses procedió al levantamiento del cuerpo, mientras que la Fiscalía General del Estado de Jalisco inició las investigaciones correspondientes para esclarecer las circunstancias y el móvil del homicidio. Hasta el momento de la confirmación oficial, no se reportó la detención de persona alguna vinculada con el crimen.

Franco Palomera formaba parte del Cabildo del Municipio de Talpa de Allende para el periodo 2024-2027.

Su nombre había trascendido en el ámbito estatal en abril de 2019, cuando protagonizó un altercado con el entonces Alcalde priista Martín Eduardo Guzmán Peña, quien ordenó su arresto durante 13 horas tras oponerse a votar a favor de una partida presupuestaria de 760 mil pesos destinada al programa educativo “Recrea”.

El Regidor argumentó en aquel momento que el Municipio debía aportar el monto íntegro de un millón de pesos para garantizar la entrega completa de útiles y uniformes escolares, y señaló que Guzmán Peña se había excedido en sus funciones.

El homicidio constituyó el segundo caso de un regidor de MC asesinado en Jalisco durante 2026.

En febrero del mismo año, Blanca Estela Álvarez, Regidora del municipio de La Manzanilla de la Paz también militante del partido, fue asesinada por estrangulamiento.

Su cuerpo fue localizado al interior de su camioneta, abandonada en una brecha ubicada entre Concepción de Buenos Aires y Teocuitatlán de Corona, según información de la Fiscalía General del Estado.