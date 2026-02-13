$!Asesinan a regidora de La Manzanilla de la Paz, Jalisco; la localizan dentro de su vehículo

Blanca Estela Álvarez Chávez, regidora del municipio de La Manzanilla de la Paz, Jalisco, fue encontrada sin vida con signos de violencia al interior de su camioneta.

La fiscalía estatal detalló que la regidora fue localizada los primeros minutos del día en una brecha del municipio y, tras realizarse los dictámenes correspondientes bajo los protocolos de feminicidio, se determinó que la causa de muerte fue estrangulamiento.

“Además de confirmar la causa de muerte, los dictámenes forenses también identificaron que en los brazos de la víctima había lesiones producidas por lo que pudieron ser agujas”, debido a esto las investigaciones continúan para esclarecer los hechos, agregó la fiscalía.

Horas antes el gobernador Pablo Lemus había declarado que la regidora fue hallada “sin huellas de violencia”, versión que quedó desmentida tras los dictámenes forenses.

“Lo principal es enviarle nuestro más sentido pésame a todos sus familiares. Y bueno, pues tenemos un recuerdo muy bonito de ella, una mujer muy trabajadora, emprendedora”, dijo Lemus a medios de comunicación.