Asesinan a regidora del PVEM en Oaxaca y a ex Alcalde del PAN en Veracruz; localizan vivo a otro de Michoacán

Guadalupe Urban Ceballos, regidora del Ayuntamiento de San Juan Cacahuatepec, Oaxaca, fue asesinada este jueves por un grupo de hombres armados tras salir de su domicilio particular, ubicado en la comunidad de San Antonio Ocotlán, de donde era originaria.

Según lo reportaron medios locales, la militante del Partido Verde Ecologista de México fue interceptada por varios hombres armados, cuando salía de su domicilio particular, a bordo de una camioneta.

Posteriormente, dicho vehículo fue encontrado estacionado y ella sin vida sobre la carretera que enlaza a San Juan Cacahuatepec con San Antonio Ocotlán.

Los agresores le dispararon en diversas ocasiones y posteriormente huyeron del lugar.

La Fiscalía General del Estado de Oaxaca inició las investigaciones correspondientes.

Urban Ceballos se desempeñaba como regidora de Parques y Jardines, cargo que asumió por la vía de representación proporcional para el periodo 2025 a 2027.

El Ayuntamiento de San Juan Cacahuatepec emitió sus condolencias y condena por el asesinato de la regidora, a la que calificó como “comprometida con las causas de su comunidad y con el fortalecimiento de la vida democrática” del municipio.

”Este cobarde hecho representa una grave afrenta a las instituciones y a los valores que nos rigen como sociedad. No podemos permitir que la violencia pretenda silenciar la voz de quienes trabajan por el bienestar común”, agregó.

“Exigimos a las autoridades competentes una investigación inmediata, seria y con resultados, que lleve ante la justicia a los responsables de este lamentable crimen. La impunidad no puede ser tolerada en un Estado de derecho”, solicitó.

”En San Juan Cacahuatepec rechazamos todo acto de violencia que lastime a nuestras familias y a nuestras comunidades. Hoy más que nunca, hacemos un llamado a la unidad, al respeto y a la justicia. Este cobarde acto, no debe quedar impune. ¡Justicia!”, asentó el Gobierno Municipal, al cual se sumó el Comité Directo Estatal del PVEM en Oaxaca, que también emitió un comunicado para condenar el asesinato.

”El Partido Verde Ecologista de México en Oaxaca lamenta profundamente y condena enérgicamente el asesinato de nuestra compañera Guadalupe Urban Ceballos, regidora del Partido Verde en el Municipio de Santiago Cacahuatepec. Expresamos nuestra solidaridad y más sentido pésame a su familia, amigos y comunidad. Confiamos que las autoridades competentes realizarán una investigación pronta, exhaustiva y transparente para que este lamentable hecho no quede impune”, enfatizó.

”Desde el Partido Verde reiteramos nuestro compromiso con la paz, la justicia y la seguridad de todas y todos los oaxaqueños, y hacemos un llamado a fortalecer el trabajo conjunto para erradicar la violencia en cualquier forma”, añadió, cuyo militante y vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Raúl Bolaños-Cacho Cué, demandó una investigación transparente.

”Lamentamos profundamente y condenamos enérgicamente el asesinato de nuestra compañera Guadalupe Urbán Ceballos, regidora del @partidoverde_oa en Santiago Cacahuatepec. Expresamos nuestra solidaridad con su familia y amigos, y exigimos una investigación pronta y transparente. Descanse en paz”, publicó Bolaños Cacho-Cué, en su cuenta de la red social X.

El 31 de octubre, Gerardo López García, aspirante independiente a la Presidencia Municipal de San Pablo Coatlán, fue víctima de un atentado armado al que logró sobrevivir, aunque en el mismo ataque murió su primo y chofer, Misael Medina.

El 5 de noviembre, Lázaro Francisco Luria, quien se desempeñó como Alcalde suplente del Municipio de Chinameca, Veracruz, entre 2012 y 2013, fue hallado sin vida, apenas tres días después de haber sido privado ilegalmente de su libertad.

El cadáver de quien gobernó el Ayuntamiento ganado por el Partido Acción Nacional fue localizado con evidentes huellas de violencia, abandonado entre sembradíos de maíz, a un costado de la carretera que comunica los municipios de Oteapan con Zaragoza.

Según lo reportaron medios locales, la causa de la muerte de López García registrada en esta zona del Istmo de Tehuantepec o la Región Olmeca, fue derivada de un corte provocado con arma blanca a la altura del cuello.

Francisco Luria, de 78 años, había sido privado de la libertad durante los primeros días de noviembre de 2025, en Chinameca, su municipio natal.

Después del plagio, sus captores se comunicaron con su familia, para exigir una fuerte suma de dinero a cambio de su liberación.

Pese a que la familia presuntamente accedió al pago del rescate, los delincuentes no cumplieron su promesa y asesinaron al ex Presidente Municipal, para después arrojar su cadáver en la zona rural de Oteapan.

En otro caso, el 6 de noviembre la Fiscalía General del Estado de Michoacán informó que el ex Alcalde de Zinapécuaro, Alejandro Correa Gómez, fue hallado con vida a casi una semana de su desaparición.

”Informamos que ha sido localizado con vida el ex presidente municipal de Zinapécuaro, Alejandro Correa Gómez, quien fue reportado como desaparecido el pasado 2 de noviembre”, reportó la FGE, misma que el domingo 2 de noviembre anunció que localizaron sus pertenencias y una camioneta en el hotel en donde estaba hospedado, tras acudir a un evento social a la localidad de Tierras Coloradas, en el municipio de Hidalgo.

El 6 de noviembre, tras casi cinco meses en cautiverio, las autoridades estatales y federales de Zacatecas lograron rescatar con vida a Joshua Yafet Zambrano Hernández, hijo del presidente municipal de Ojocaliente, Juan Manuel Zambrano, militante del Partido de la Revolución Democrática.

La liberación del joven de 23 años se produjo la madrugada del jueves 6 de noviembre de 2025, en el marco de un operativo de seguridad, que derivó en un enfrentamiento armado.

Durante una conferencia de prensa de integrantes de la Mesa Estatal de Construcción de Paz, el Secretario de Seguridad Pública de Zacatecas, Arturo Medina Mayoral, informó que la acción operativa se desplegó poco antes de las 5:00 horas del mismo día, en la región sur del estado, específicamente en el “triángulo” formado entre el municipio de Villanueva, así como las comunidades de El Jagüey y El Molino.

”Esto es una operación de éxito, que se ha llevado a cabo desde el mismo día que se reportó la no localización”, expresó.

Detalló que en el operativo, en el que participaron la Policía Estatal Preventiva, la Policía de Investigación, el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, fue agredido por civiles armados.

Las fuerzas de seguridad repelieron el ataque, lo que resultó en la muerte de un civil armado, quien portaba un fusil, cargadores y cartuchos. Además, se logró la liberación inmediata de Zambrano Hernández.

Por su parte, el Fiscal General de Justicia del Estado, Cristian Paul Camacho Osnaya, informó que el presunto delincuente que murió en el enfrentamiento portaba vestimenta táctica.

El hijo del alcalde perredista había sido privado de la libertad el 9 de junio de 2025, en pleno centro de la cabecera municipal de Ojocaliente, donde su vehículo fue localizado abandonado. Desde entonces, no se tenía noticia de su paradero.