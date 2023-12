Ricardo Taja Ramírez, dos veces ex candidato a presidente municipal y ex diputado federal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), así como ex regidor por el Partido de la Revolución Democrática (PRD) y actual precandidato a diputado federal por Morena, fue asesinado, alrededor de las 19:15 horas al interior de la pozolería con razón social Las Vecinas, en el bulevar de Las Naciones, en la llamada zona Diamante de Acapulco, en Guerrero.

Durante el ataque armado también resultaron heridas otras dos personas, de las cuales todavía no se confirmaba su identidad. Al menos dos hombres llegaron hasta el lugar donde estaba Taja Ramírez y le dispararon en al menos seis ocasiones, con armas largas.

A través de un comunicado, la Fiscalía General del Estado (FGE) informó que había iniciado una carpeta de investigación contra quienes resultaran responsables por el delito de homicidio calificado, en agravio de Taja Ramírez.

La FGE detalló que agentes de la Policía Investigadora Ministerial y de Servicios Periciales de la institución de procuración de justicia estatal, fueron al lugar de los hechos, para llevar a cabo los actos de investigación correspondientes, que permitieran obtener los datos de prueba necesarios para esclarecer el ilícito.

“El homicidio de #RicardoTaja no puede quedar impune al igual que muchos otros que se han perpetrado en el país. Ricardo compitió como candidato para la Alcaldía de #Acapulco, luchó por un México mejor y hasta el último minuto buscó defender a su gente. ¡Esclarecimiento ya!”, indicó el grupo legislativo del PRD en el Senado, a través de su cuenta de la red social X.

El 30 de noviembre de 2023, la Comisión Nacional de Elecciones de Morena confirmó que recibió la solicitud de inscripción al proceso interno de selección de la candidatura a la alcaldía de Acapulco, de Taja Ramírez, quien renunció al PRI el 13 de septiembre del 2022, tras 15 años de militancia.

Taja Ramírez fue regidor del PRD en Acapulco, del 2008 al 2012. Luego, de ese último año, al 2015, fungió como diputado local en la LX Legislatura del Congreso de Guerrero. En ese mismo periodo fue consejero municipal, estatal y nacional del PRI.

Del 2015 al 2018 fue diputado federal por el PRI, en la LXIII Legislatura. Además, en su perfil curricular decía ser director general de la empresa Ecoplastic S.A.