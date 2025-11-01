Asesinan a sobrino de Hipólito Mora y a su esposa en Michoacán

Alejandro Torres Mora, productor de limón y sobrino del ex líder de las autodefensas michoacanas Hipólito Mora Chávez, fue asesinado la madrugada de este sábado junto a su esposa, en su domicilio ubicado en la tenencia Felipe Carrillo Puerto, mejor conocida como La Ruana, en Buenavista, Michoacán.

El ataque, según lo reportaron diversos medios locales, fue perpetrado por presuntos integrantes del grupo delictivo Los Viagras, quienes irrumpieron en la vivienda y dispararon contra los habitantes.

Los familiares del hombre, conocido como “Cano”, exigieron a las autoridades una investigación exhaustiva, ya que aseguraron que ambos fueron torturados antes de ser asesinados.

La esposa del sobrino del ex líder de las autodefensas michoacanas había llegado recientemente de Estados Unidos. Ambos contaban con residencia en dicha nación.

Guadalupe Mora Chávez, hermano del ex líder de las autodefensas michoacanas y actual jefe de Tenencia de La Ruana, confirmó los hechos y desmintió versiones iniciales que hablaban de un enfrentamiento armado con autoridades.

En entrevista con periodistas locales, sostuvo que el ataque no fue un choque con el Ejército, sino una agresión directa contra su sobrino, perpetrada por sujetos que irrumpieron en la vivienda, luego de que este asistiera a una actividad cultural llevada a cabo en el mismo municipio.

El hermano del ex líder de las autodefensas michoacanas señaló directamente al grupo delictivo Los Viagras, como presuntos responsables del doble asesinato.

Aunque admitió que su sobrino estaba involucrado en asuntos ilícitos, aseguró que el ataque se extendió a su esposa, quien no tenía relación con estos temas.

Según lo reportó el diario Excélsior, durante el operativo posterior al doble homicidio, dos elementos del Ejército Mexicano y un agente de la Subsecretaría de Investigación Especializada resultaron gravemente heridos.

“Aunque hasta el momento no se ha emitido un comunicado oficial que explique su participación en el hecho ni las circunstancias que llevaron a su lesión”, indicó el medio.

En junio de 2023, el propio Hipólito Mora Chávez fue atacado por cerca de 25 integrantes del grupo criminal Los Viagras en un atentado ocurrido tanbién en la localidad de Felipe Carrillo Puerto.

El empresario limonero conducía una camioneta modelo Tahoe blindada, color blanca, junto a tres escoltas de la Guardia Civil estatal.

Según lo indicó el diario Reforma el 3 de julio de 2023, basado en fuentes gubernamentales, Mora Chávez fue atacado durante casi 30 minutos con fusiles de alto calibre, entre ellos una Barrett M82, para perforar el blindaje de su vehículo.