Asesinan a subdirector de la policía del municipio de La Unión, Guerrero

Gilberto Dorantes Basurto, subdirector de la policía del municipio de La Unión, en Guerrero y un policía que lo acompañaba fueron asesinados la noche de este sábado.

De acuerdo con El Sol de Acapulco, fueron emboscados en la carretera federal Zihuatanejo–Lázaro Cárdenas, entre la localidad de Chutla y el entronque a La Unión.

En un comunicado, el Partido de la Revolución Democrática (PRD) condenó el asesinato.

“Con profundo pesar y coraje, lamentamos el cobarde asesinato de nuestro estimado amigo y dirigente Gilberto Dorantes Basurto, un hombre entregado al trabajo por su gente, que siempre buscó construir un mejor Guerrero a través de la dedicación, la gestión y el servicio comunitario”, destacó.

Añadió que “no es posible, ni tolerable, que todos los días tengamos que despedirnos de personas valiosas”.

“No podemos normalizar que la violencia le siga arrebatando la vida a quienes luchan honestamente por el bienestar de nuestras comunidades. Guerrero no puede seguir atrapado en el miedo y la impunidad”.

Exigen investigación inmediata

El PRD en el estado de Guerrero exigió a las autoridades una investigación “inmediata, seria y profunda”, que dé con los responsables materiales e intelectuales de este crimen.

“Este caso no puede convertirse en una cifra más. Exigimos justicia real y garantías de seguridad para todas y todos los guerrerenses. A su familia, seres queridos y compañeros de equipo, les enviamos nuestro abrazo más fraterno y solidario. Su legado de trabajo y calidez humana seguirá presente en nuestra lucha”, añadió.

Violencia contra policías

De acuerdo con Causa en Común, las cifras de asesinatos de policías muestran que un policía es asesinado en México cada día.

“Los cinco estados que concentraron el mayor número de policías asesinados durante el año fueron: Sinaloa, con 48; Guerrero, con 39; Guanajuato, con 36; Michoacán, con 34 y Veracruz, con 24”, destacó la asociación.

En lo que va del sexenio, del 1.º de octubre de 2024 al 31 de diciembre de 2025, se han registrado al menos 442 policías asesinados.

“Esta información forma parte del seguimiento permanente que realizamos a partir de fuentes abiertas y notas periodísticas, y refleja la persistente vulnerabilidad en la que operan las y los policías. La violencia homicida en su contra no solo resulta en tragedias humanas, sino que también atenta contra las ya de por sí muy mermadas capacidades de gobierno para proveer de seguridad a los mexicanos”, añadió.