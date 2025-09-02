Asesinan a subsecretario estatal de Bienestar en Guerrero

Hossein Nabor Guillén, subsecretario de Política Social de la Secretaría de Bienestar de Guerrero, fue asesinado a balazos este martes en el municipio de Tixtla.

Según reportaron medios locales, el crimen ocurrió en el fraccionamiento Abedul, a unos 200 metros de un filtro de seguridad de policías municipales, que opera día y noche.

El funcionario estatal fue atacado cuando circulaba en la carretera Chilpancingo-Tlapa, en el tramo que cruza Tixtla, cerca de un lote de venta de autos y frente a una pozolería.

La Fiscalía General del Estado informó que está indagando el homicidio doloso en contra del también ex Alcalde de Tixtla, municipio ubicado en la región centro de Guerrero.

“La Fiscalía General del Estado de Guerrero informa que se encuentra realizando actos de investigación en torno al homicidio calificado de Hossein ‘N’, ocurrido la tarde de este martes en el municipio de Tixtla de Guerrero”, precisó en un comunicado.

Hossein Nabor Guillén fue Presidente Municipal de Tixtla de 2016 a 2018, por el Partido Revolucionario Institucional, y en 2021 se afilió a Morena.

En las elecciones de 2024, contendió como candidato a Diputado local por el Distrito 02, con sede distrital en Tixtla, pero perdió la elección ante el perredista Jorge Iván Ortega, hijo del ex legislador Bernardo Ortega Jiménez, hermano del líder del grupo criminal de Los Ardillos. Tras ser derrotado, Hossein se incorporó a la Subsecretaría del Bienestar estatal.

En mayo de 2024 circuló una fotografía del encuentro entre él y Celso Ortega Jiménez, a quienes autoridades federales identifican como presunto líder del grupo delincuencial Los Ardillos.