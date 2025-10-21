Asesinan al alcalde de Pisaflores, Hidalgo

Miguel Bahena Solórzano, presidente municipal de Pisaflores, en el estado de Hidalgo, fue asesinado alrededor de las 20:30 horas del 20 de octubre de 2025, según lo confirmó el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), del cual el alcalde era militante.

A través de un comunicado publicado en la red social X, el Partido lamentó el homicidio del presidente municipal -quien fue electo el 2 de junio de 2024-, crimen que el PVEM calificó como un “cobarde asesinato”.

“El Comité Ejecutivo Nacional del Partido Verde Ecologista de México expresa su más profunda consternación y condena enérgicamente el cobarde asesinato de Miguel Bahena Solórzano, Alcalde en Pisaflores, Hidalgo; miembro de este instituto político y muy querido amigo”, señaló dicha institución.

“Con profunda consternación lamentamos el asesinato del presidente municipal de Pisaflores, Hidalgo, Miguel Bahena Solórzano. Expresamos nuestras más sinceras condolencias a su familia, amigos y al pueblo de Pisaflores”, comentó Avelino Tovar Iglesias, dirigente estatal del PVEM.

“Nos solidarizamos con su familia, amigos, colaboradores y con todo el pueblo de Pisaflores en este doloroso momento, y elevamos nuestras voces para exigir justicia”, indicó el dirigente estatal del Partido Verde Ecologista de México.

El PVEM exigió que se realizara una investigación inmediata, exhaustiva y transparente, “que conduzca al esclarecimiento de los hechos y a la detención y castigo de los responsables de este lamentable crimen”.

Según lo reportaron diversos medios locales, reportaron que dos civiles que viajaban a bordo de una motocicleta, habrían atacado a balazos a Bahena Solórzano, quien se encontraba frente a su domicilio, ubicado en la comunidad de La Estancia.

El presidente municipal recibió varios impactos de bala y pese a que sus familiares lo trasladaron de inmediato a una clínica particular, los médicos confirmaron que ya no presentaba signos vitales.

“Lamento el fallecimiento de Miguel Bahena, presidente municipal de Pisaflores. Expreso mi solidaridad y condolencias a sus seres queridos ante esta pérdida. Descanse en paz”, escribió en su cuenta de la red social X, Julio Menchaca Salazar, gobernador de Hidalgo y militante de Morena.

Cuatro horas antes del ataque en el que fue asesinado, el presidente municipal había subido un video a su cuenta de Facebook, para dar a conocer los daños ocasionados por la perturbación tropical 90-E en Pisaflores.

“Después de un par de semanas algo complicadas para nuestro municipio”, expuso el alcalde en el comentario que acompañó el video, en el cual detalló que el saldo fue de 30 viviendas afectadas en las comunidades de Cerro Grande, el Zacatal, Cuartel Mirador, El Garabato, Plan de Ayala, Cuartel Allende, Gargantilla, El Limoncito, El Álamo, La Escondida de San Rafael, Tlacuilola, El Higuerón, El Amolar, El Puente y Cerro del Carmen.

Según explicó Bahena Solórzano, las principales causas fueron deslaves, inundaciones, colapso de muros y filtraciones de agua. Además, informó que entre la infraestructura pública dañada estaba la escuela Amado Nervo, pozos y cinco puentes. Asimismo, indicó que 90 por ciento de las carreteras de las 52 comunidades de Pisaflores habían sido afectadas.

“Por ahí nos quiso acosar un poco la gripa, pero parece que ya vamos de salida”, dijo el presidente municipal al final de la grabación, al hablar sobre la participación de funcionarios del Ayuntamiento para liberar caminos y coordinar las acciones durante la emergencia.

Bahena Solórzano nació en Ahualulco, San Luis Potosí, y en los inicios de su trayectoria política militó en el Partido Acción Nacional (PAN). El 5 de septiembre de 2025 cumplió un año al frente del Ayuntamiento de Pisaflores.

Era Licenciado en Derecho, por el Centro Hidalguense de Estudios Superiores (CENHIES). Se desempeñó como asesor jurídico en el citado Ayuntamiento. Antes ocupó el mismo cargo en Jacala. Según lo reportaron los mismos medios locales, era propietario de dos restaurantes y una farmacia, en Chapulhuacán.