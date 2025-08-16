Asesinan al influencer sinaloense Camilo Ochoa en Morelos

Según informes, fue alrededor de las 17:00 horas cuando al menos un civil armado ingresó a un domicilio del fraccionamiento Lomas de Cuernavaca y disparó contra Ochoa Delgado. Testigo indicaron que el hombre huyó a bordo de un vehículo Chevrolet Chevy blanco.

Asesinado a balazos fue localizado Camilo Ochoa Delgado, un influencer sinaloense de 42 años de edad y presunto narcotraficante. El ataque ocurrió durante la tarde de este sábado 16 de agosto en el municipio de Temixco, en Morelos.

El creador de contenido fue encontrado recostado sin vida, con impactos de bala y huellas de violencia en el baño de la vivienda.

Al momento de su muerte vestía una camisa de botones negra, un pantalón gris, cinturón café y zapatos del mismo color, además de un reloj y lentes de sol lujosos.

El influencer contaba con un canal de YouTube de 348 mil suscriptores y con más de 3 mil 400 videos subidos, también era señalado de colaborar en el Cártel de Sinaloa y ya contaba con amenazas de muerte antes de su asesinato.

Se le conocía por sus videos sobre temas de narcotráfico y a favor de la facción de los Guzmán.