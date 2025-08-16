Nacional
Asesinan al influencer sinaloense Camilo Ochoa en Morelos

El creador de contenido, conocido por videos sobre narcotráfico y la facción de los Guzmán del Cártel de Sinaloa, fue atacado a balazos este sábado en Temixco
Noroeste/Redacción |
16/08/2025 18:53
Asesinado a balazos fue localizado Camilo Ochoa Delgado, un influencer sinaloense de 42 años de edad y presunto narcotraficante. El ataque ocurrió durante la tarde de este sábado 16 de agosto en el municipio de Temixco, en Morelos.

Según informes, fue alrededor de las 17:00 horas cuando al menos un civil armado ingresó a un domicilio del fraccionamiento Lomas de Cuernavaca y disparó contra Ochoa Delgado. Testigo indicaron que el hombre huyó a bordo de un vehículo Chevrolet Chevy blanco.

El creador de contenido fue encontrado recostado sin vida, con impactos de bala y huellas de violencia en el baño de la vivienda.

Al momento de su muerte vestía una camisa de botones negra, un pantalón gris, cinturón café y zapatos del mismo color, además de un reloj y lentes de sol lujosos.

El influencer contaba con un canal de YouTube de 348 mil suscriptores y con más de 3 mil 400 videos subidos, también era señalado de colaborar en el Cártel de Sinaloa y ya contaba con amenazas de muerte antes de su asesinato.

Se le conocía por sus videos sobre temas de narcotráfico y a favor de la facción de los Guzmán.

