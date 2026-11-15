Asesinan al periodista Eduardo Flores Salado; su cuerpo es hallado en La Sabana, Acapulco

El reportero Eduardo Flores Salado, conocido como “Lalito”, fue asesinado y su cuerpo localizado la noche del 14 de noviembre en el poblado de La Sabana, en Acapulco, Guerrero, según informaron fuentes policiales.

El periodista colaboraba en el medio digital y radiofónico Enfoque Informativo.

El hallazgo se reportó a través de una llamada al número de emergencias 911, recibida alrededor de las 21:00 horas, que alertó a las autoridades sobre un hombre tirado en la calle Del Rastro.

Elementos de la Policía Municipal acudieron al sitio y confirmaron el reporte. El cuerpo vestía bermudas y playera, y según versiones preliminares, presentaba huellas de estrangulamiento.

Flores Salado se desempeñó también como reportero del extinto periódico Novedades Acapulco y a lo largo de su trayectoria cubrió las fuentes de seguridad pública, cultura, espectáculos, ciudad, turismo e información general.

Además, integraba el Colectivo Prensa Rosa y la Federación de Periodistas del Estado de Guerrero, agrupaciones que reúnen a trabajadores de los medios de comunicación en la entidad.