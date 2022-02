Asesinan al periodista Jorge Camero en Empalme, Sonora; es el sexto en 2022

Jorge Luis Camero Zazueta, director del medio digital El Informativo, de 28 años de edad, fue asesinado este jueves en el interior de un gimnasio en la Colonia Libertad, en Empalme, Sonora.

Un grupo de hombres armados que viajaban a bordo de motocicletas llegó al gimnasio donde entrenaba el joven periodista, quien recibió al menos tres impactos de bala, por lo que cuando arribaron los paramédicos de Cruz Roja, Camero Zazueta ya no tenía signos vitales.

Al lugar acudieron elementos de seguridad para acordonar el área. Asimismo, peritos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora recolectaron ocho casquillos de bala calibre 9 milímetros, que habrían sido disparados contra el comunicador.

El periodista, también conocido como “El Choche”, apenas tenía una semana y media que había renunciado a su trabajo como secretario particular del Alcalde Luis Fuentes Aguilar, por lo que retomó las actividades en su medio digital informativo y su empresa de publicidad.

Camero Zazueta inició su carrera profesional en la radiodifusora XEPS, de Empalme. Después trabajó en la 105 FM (XEBQ), en Guaymas. En Facebook creó la página El Informativo, que alternaba con transmisiones para el medio digital Radar Sonora y la emisora Red 93.3. Además de su medio de comunicación, tenía una empresa de publicidad y perifoneo.

El ex secretario particular del Presidente Municipal, Luis Fuentes Aguilar, es el segundo ex funcionario asesinado de dicha administración (2021-2024) en el presente mes. Daniel Palafox Suárez, ex Diputado local del Partido del Trabajo y quien era el director de Informática del Ayuntamiento de Empalme, fue privado de la libertad el pasado 28 de enero y fue localizado sin vida el 4 de febrero.

La Fiscalía estatal indicó en Twitter que Camero Zazueta había solicitado una licencia al Ayuntamiento el pasado 9 de febrero, luego que se difundiera un video en el que se le señalaba por participar en una estructura criminal, por lo que estaba siendo investigado por el delito de homicidio.