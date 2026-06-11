Asesinan balazos a periodista Luis Ángel López Valdez en Poza Rica, Veracruz

El periodista Luis Ángel López Valdez, quien trabajaba para el medio “Vanguardia de Veracruz”, murió luego de haber sido atacado con arma de fuego durante la madrugada de este jueves 11 de junio. De acuerdo con el medio Vanguardia de Veracruz, López Valdez fue interceptado por hombres armados cuando circulaba sobre la avenida 20 de Noviembre.

El periodista trabajaba en el medio Vanguardia Veracruz. ( )

Por su parte, la Fiscalía General del Estado reportó que los hechos se registraron en la colonia Cazones, en el municipio de Poza Rica, donde fue localizado el cuerpo del comunicador sin vida. Las autoridades señalaron que Luis Ángel murió a consecuencia de lesiones producidas por proyectil de arma de fuego, sin dar más detalles de lo sucedido. Al lugar acudieron fiscales, peritos y elementos de la Policía Ministerial, quienes realizaron las diligencias correspondientes para el procesamiento de la escena, el levantamiento de indicios y la integración de la carpeta de investigación, a fin de esclarecer lo sucedido. “La Fiscalía General del Estado investiga los hechos hasta dar con él o los responsables y presentarlos ante la justicia. No habrá impunidad en este ni en cualquier hecho que lastime a la sociedad veracruzana”, señaló la autoridad en un comunicado de prensa. Tras el asesinato, el Gobierno de Poza Rica expresó sus condolencias por el fallecimiento del periodista, quien también era voluntario de Cruz Ámbar.

Gobierno de Poza Rica, Veracruz, lamentó la muerte del periodista. ( )

Por su parte, la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas condenó el homicidio y exigió a las autoridades el esclarecimiento de los hechos, así como la implementación “de acciones que garanticen condiciones de seguridad para el ejercicio de la labor periodística en todas las regiones del estado”. En el mismo sentido se pronunció la organización Artículo 19, que condenó en una publicación de redes sociales el asesinato e informó que se encuentra documentándolo. Además, urgió otorgar medidas de protección a la familia e integrantes del medio. “Exigimos a @FGE_Veracruz investigar de manera diligente y expedita aplicando el Protocolo Homologado de Investigación de Delitos Contra la Libertad de Expresión”, escribió.

Periodista veracruzano denunció hostigamiento de la SSPC El medio en el que trabajaba Luis Ángel López publicó una nota en la que señaló que el Secretario de Gobierno, Ricardo Ahued Bardahuil, afirmaba que la denuncia por presunto hostigamiento de la Secretaría de Seguridad Pública sería investigada dentro del caso. “Se tendrá que investigar; la denuncia, una vez que llega a la Fiscalía, ordena a la SSP las medidas para que pongan elementos de resguardo y vamos a ver si en este caso hubo una omisión o un tema que se haya descuidado”, cita la nota. El secretario indicó que ninguna hipótesis debe ser descartada y que el caso será abordado en la Mesa de Seguridad con autoridades estatales y federales.

Segundo asesinato de periodistas en Poza Rica, Veracruz El asesinato de López Valdez sería el segundo homicidio contra periodistas en Poza Rica en lo que va del año. El 8 de enero, el reportero Carlos Castro, quien cubría nota roja, fue asesinado en el centro del municipio de Poza Rica, Veracruz.

Carlos Castro. ( )