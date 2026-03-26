Asesinan director de Junta de Agua Potable de Irapuato

Roberto Castañeda Tejeda, director de la Junta de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Irapuato, fue asesinado a balazos la mañana de este 26 de marzo mientras se trasladaba en su camioneta sobre el Bulevar Díaz Ordaz, en el Barrio de San José de esa ciudad.

Según un comunicado del Gobierno Municipal de Irapuato, la agresión ocurrió en la esquina con la calle Lerdo de Tejada, frente a una sucursal de Soriana Mercado y próxima a la central de autobuses.

Castañeda Tejeda se desplazaba solo a bordo de una camioneta Volkswagen de color blanco cuando hombres armados se aproximaron a la unidad en movimiento y abrieron fuego en repetidas ocasiones.

Los atacantes huyeron del lugar con rumbo desconocido.

Elementos de Protección Civil acudieron al sitio, pero no pudieron salvar la vida del funcionario.

La Guardia Nacional, la Policía Municipal y la Fiscalía General del Estado de Guanajuato acordonaron el área y aseguraron la escena del crimen, lo que obligó al cierre parcial de la vialidad entre el Bulevar Díaz Ordaz y la Avenida Primero de Mayo, generando un intenso congestionamiento vehicular en la zona.

Gerardo Vázquez Alatriste, titular de la FGE, confirmó la apertura de una carpeta de investigación.

“Estamos arrancando de manera oficiosa la carpeta de investigación; ya estamos iniciando con las primeras indagaciones”, declaró el funcionario, quien calificó el hecho como “terrible” y precisó que la víctima viajaba sola al momento del ataque.

Lorena Alfaro García, Alcaldesa de Irapuato, condenó el crimen y confirmó el fallecimiento a través de sus redes sociales.

“Con profunda tristeza confirmo el fallecimiento de Roberto Castañeda, director de JAPAMI, un servidor público ejemplar, pero sobre todo, un gran ser humano”, expresó.

Alfaro García instruyó a la Secretaría de Seguridad Ciudadana a mantener coordinación plena con la FGE para esclarecer el crimen.

“No vamos a permitir que este hecho quede impune”, afirmó la Alcaldesa.

El Gobierno Municipal de Irapuato extendió sus condolencias a familiares, amistades y compañeros de trabajo de Castañeda Tejeda, al tiempo que reiteró que la investigación continúa en proceso.

Además de su responsabilidad al frente de la JAPAMI, el funcionario se desempeñaba como presidente de la Cuenca Lerma-Chapala.