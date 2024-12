Asesinan en Acapulco a Magistrado y ex Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Guerrero

Edmundo Román Pinzón, Magistrado y ex Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Guerrero, fue asesinado a balazos la tarde de este miércoles cuando se encontraba afuera de los juzgados de primera instancia en la zona de Caleta, en la avenida Gran Vía Tropical, en Acapulco.

Según informó la Fiscalía General del Estado en su cuenta de Facebook, personal de la Policía Investigadora Ministerial acudió al lugar de los hechos, “para realizar las indagatorias necesarias, recabar información de posibles testigos y ubicar cámaras de videovigilancia públicas o privadas, que puedan contribuir al esclarecimiento de los hechos”.

“Asimismo, personal de la Coordinación de Servicios Periciales de la FGE Guerrero fue desplegado en el sitio para realizar el levantamiento de los indicios correspondientes. La Fiscalía General del Estado reafirma su compromiso con las y los guerrerenses de garantizar el acceso a la justicia y continuar en la lucha contra la impunidad”, agregó.

“Condeno el homicidio del Magistrado Edmundo Román Pinzón, ex Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado. Este acto lamentable enluta a Guerrero y exige justicia inmediata. He solicitado a la @FGEGuerrero llevar a cabo una investigación exhaustiva que permita esclarecer los hechos y garantizar que los responsables enfrenten todo el peso de la ley. No permitiremos que este crimen quede impune”, escribió la Gobernadora Evelyn Salgado Pineda, en su cuenta de X.

Según lo reportaron medios locales, el Magistrado recibió al menos cuatro impactos de arma de fuego de grueso calibre. Tres de los disparos impactaron en el tórax, mientras que uno más alcanzó su brazo, provocándole lesiones letales.

Testigos señalaron que los agresores arribaron al lugar a bordo de un vehículo blanco. Luego esperaron a que el Magistrado abordara su automóvil particular, para acercarse y disparar en su contra. El cadáver quedó al interior de su automóvil, marca Volkswagen, modelo Jetta. Mientras los atacantes escaparon, sin que hasta el momento se conozca su paradero.

El ataque en contra del Magistrado ocurrió un día después de que, también en Acapulco, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabezara el Consejo de Nacional de Seguridad, en el cual estuvieron presentes 30 gobernadores. En la actualidad, Román Pinzón era integrante de la Segunda Sala Penal de Acapulco. Fue nombrado Presidente del TSJ, el 10 de mayo de 2006, durante el Gobierno de Zeferino Torreblanca Galindo.

En junio de 2024, el director de Administración y Finanzas del Poder Judicial estatal, Antonio Sebastián Ortuño, y una funcionaria que lo acompañaba, fueron heridos de bala por un grupo de hombres armados, cuando salían de las mismas instalaciones del Palacio de Justicia en Caleta. La mujer falleció 10 días después de haber sido atacada.