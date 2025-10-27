Asesinan en Durango al periodista Miguel Ángel Beltrán

La Fiscalía General del Estado de Durango confirmó el asesinato del periodista Miguel Ángel Beltrán Martínez, de 60 años, cuyo cadáver fue hallado el domingo, envuelto en una cobija, sobre la carretera libre Durango–Mazatlán, en el kilómetro 30, a la altura del poblado de Río Chico.

El comunicador presentaba huellas de violencia y junto a él se encontró un mensaje con amenazas.

Familiares del periodista acudieron al Servicio Médico Forense, donde uno de sus hijos realizó el reconocimiento oficial del cuerpo. El hombre declaró que la última vez que tuvo contacto con su padre fue la mañana del jueves 23 de octubre, cuando ambos salieron de su domicilio particular, rumbo a sus trabajos.

Beltrán Martínez fue cronista deportivo y reportero policiaco durante varios años.

Fue colaborador de medios como Contexto de Durango y La Voz de Durango.

También fungió como vocero del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación en Coahuila.

Actualmente era reconocido por sus publicaciones que realizaba a través de las redes sociales TikTok y X, antes Twitter, abordando temas diversos, entre ellos los relacionados con el crimen organizado.

La Fiscalía General del Estado de Durango señaló que mantenía abiertas las investigaciones para esclarecer los hechos y determinar las causas de la muerte del periodista, quien había denunciado mediante videos y publicaciones, los fraudes y abusos del Gobierno estatal, lo que le había generado amenazas directas.

“Lamentablemente, estas advertencias se cumplieron. Fue levantado, torturado y asesinado, convirtiéndose en una nueva víctima de la violencia que desde hace años se ensaña con quienes se atreven a informar”, publicó la prensa local.

Beltrán Martínez es el decimocuarto comunicador asesinado en lo que iba del Gobierno encabezado por Claudia Sheinbaum Pardo.