Asesinan en emboscada a al menos seis policías comunitarios de la UPOEG en Ayutla de los Libres, Guerrero

Al menos seis policías comunitarios de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) fueron asesinados en una emboscada en el municipio de Ayutla de los Libres, Guerrero.

Los hechos ocurrieron la noche de este sábado 16 de agosto cuando los elementos de seguridad se dirigían de la comunidad de El Cortijo a la de El Rincón, ambas en el mencionado municipio.

Hasta el momento de la publicación de esta nota, ni la Fiscalía General del Estado ni la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) se habían pronunciado al respecto, pero de acuerdo con medios locales la cifra de víctimas mortales podría ser mayor.

La única comunicación oficial al respecto, y sin dar más detalles de lo ocurrido, fue la del gobierno municipal, la Honorable Casa de los Pueblos de Ayutla de los Libres, que lamentó la muerte de los policías “caídos el día de ayer”.

“Nos unimos a la pena que embarga a sus familiares, amistades y a toda la comunidad, reconociendo su entrega y servicio en favor de la seguridad y el bienestar del pueblo. Expresamos nuestras más sinceras condolencias y elevamos nuestras oraciones para que encuentren pronta resignación ante tan irreparable pérdida”, señaló el Ayuntamiento.

Apenas la mañana de este sábado, la SSP informó que en el crucero El Zapote, en Ayutla de los Libres, instaló un filtro de seguridad para brindar atención y recomendaciones a quienes usan las vías de la región.

Cabe destacar que en octubre de 2023, un grupo armado asesinó al líder de la Policía Ciudadana de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), Bruno Plácido Valerio en Chilpancingo. En dicho ataque también falleció uno de sus acompañantes.

En julio de 2024 se registró otro ataque contra policías de la UPOEG en el municipio de Juan R. Escudero, el cual dejó al menos seis muertos. En esa ocasión, al llegar la Fiscalía no encontró cuerpos ya que “al parecer” se los habrían llevado los familiares y colegas.

Entre enero y julio de este año, en Guerrero se registraron 698 víctimas de homicidios dolosos, de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.