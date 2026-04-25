$!Asesinan en Ensenada a coordinador de Homicidios de la Fiscalía General del Estado de Baja California

Sujetos armados le cerraron el paso y le dispararon en múltiples ocasiones. Tras el ataque, se implementó un operativo para dar con los responsables.

De acuerdo con Nmás, el oficial fue interceptado por un grupo armado cuando viajaba en su camioneta en el cruce de las calles Lázaro Cárdenas y Horticultores, en la colonia Villas Residencial del Rey.

El coordinador de Homicidios de Ensenada y San Quintín, Ángel Pantoja, fue asesinado la mañana de este jueves en Ensenada, Baja California.

El funcionario se desempeñaba como coordinador de la Unidad de Investigación de Delitos Contra la Vida.



Fiscalía confirma muerte del agente

Posteriormente, la Fiscalía General del Estado de Baja California confirmó el fallecimiento del agente del Ministerio Público y expresó sus condolencias por su muerte.

La titular de la dependencia, María Elena Andrade Ramírez, y el personal de la institución externaron su solidaridad con la familia y seres queridos del funcionario.



Violencia contra policías

Durante 2025, al menos 348 policías fueron asesinados en México, 9 % más que los registrados en 2024.

“No se trata de una cifra excepcional ni de un repunte inesperado, sino de la continuidad de una violencia que se ha vuelto estructural contra quienes encarnan la primera línea del Estado. Lejos de disminuir, los homicidios de policías se distribuyeron de manera constante a lo largo del año y se concentraron en territorios donde la presencia criminal y la debilidad institucional conviven desde hace tiempo”, indicó la asociación Causa en Común.

Agregó que la violencia no se repartió de forma homogénea.

“Sinaloa encabezó el registro con 48 policías asesinados, seguido de Guerrero (39), Guanajuato (36), Michoacán (34) y Veracruz (24). A estas entidades se suman el Estado de México (20), Puebla y Jalisco (16 cada uno) y Baja California (13). El patrón es claro: estados con disputas criminales activas, altos niveles de homicidio doloso y corporaciones locales debilitadas concentran también la mayor letalidad contra policías. El asesinato de agentes no es un daño colateral, sino una estrategia reiterada de control territorial y desafío abierto al Estado”, declaró.