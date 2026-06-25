Asesinan en Guanajuato a Patricia Negrete, quien buscaba a su hermana desaparecida

Patricia Negrete Tafoya, integrante del colectivo “Una Promesa Por Cumplir” y buscadora de su hermana desaparecida desde el 5 de enero de 2021, fue asesinada a balazos la noche del 23 de junio en Pénjamo, Guanajuato, cuando regresaba de su jornada laboral.

Según información difundida por organizaciones de derechos humanos, hombres armados interceptaron a Negrete Tafoya mientras se trasladaba en motocicleta al concluir su turno en el Hospital Regional de Pénjamo, y le dispararon en un ataque que le causó la muerte.

La víctima había iniciado la búsqueda de su hermana, Laura Angélica Negrete Tafoya, desaparecida en Pénjamo en 2021. Desde entonces, participó activamente en jornadas de búsqueda de personas, acompañó a otras familias en situaciones similares y sostuvo reuniones con la Fiscalía General del Estado de Guanajuato.

La Red Defensoras DH México y la IM-Defensoras lamentaron el crimen y solicitaron que el caso sea investigado “de manera pronta, diligente y con perspectiva de derechos humanos y de género, considerando su labor de búsqueda como una línea relevante dentro de la investigación”.

Por su parte, Amnistía Internacional condenó el homicidio y exigió a la Fiscalía General del Estado de Guanajuato “una investigación inmediata, exhaustiva, independiente e imparcial que agote todas las líneas de investigación y que considere de manera prioritaria la labor de Patricia como persona buscadora”.

La organización internacional también demandó identificar y sancionar a los responsables materiales e intelectuales del crimen, garantizar la reparación integral del daño a la familia de la víctima y continuar la búsqueda de Laura Angélica.

Amnistía Internacional advirtió que el asesinato “no puede entenderse como un hecho aislado” y llamó a las autoridades estatales y federales a implementar acciones urgentes para proteger a las personas buscadoras y a los colectivos de familiares de personas desaparecidas en el País.