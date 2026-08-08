$!Asesinan en Puebla a Dominga, comerciante de 82 años, en presunto asalto; llevaba 90 pesos

De acuerdo con información extraoficial, la mujer, que se dedicaba a la venta de cemitas, llevaba 90 pesos de las ganancias del día y se dirigía a casa para festejar su cumpleaños cuando fue alcanzada por una persona y golpeada con una piedra.

Según el reporte de las autoridades, el 4 de agosto, alrededor de las 23:00 horas, elementos de la Policía Municipal de Amozoc acudieron a un domicilio en San Diego Ecatepec Chachapa donde encontraron a Dominga Pérez Comisario, quien presentaba lesiones en el rostro, por lo que acudieron paramédicos, quienes confirmaron el deceso.

La Fiscalía del Estado informó que la causa de la muerte fue una hemorragia causada por un traumatismo craneofacial.

Dominga Pérez Comisario, una adulta mayor de 82 años, fue asesinada en Amozoc, Puebla, durante un presunto asalto la noche del 4 de agosto, cuando regresaba a su vivienda tras una jornada de trabajo.

Por los hechos, la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Violencia de Género contra las Mujeres inició las indagatorias. Hasta el momento no hay personas detenidas.

En redes sociales circula un video grabado por cámaras de seguridad en las que se observa a la mujer caminar en una calle sin pavimentar y apoyándose de su bastón, mientras que en la otra mano carga la canasta con la que vendía las cemitas.

También se observa a un hombre que la sigue por varias calles y posteriormente se acerca para agredirla.

De acuerdo con medios locales como Ambas Manos, este viernes 7 de agosto vecinos y familiares pidieron justicia por la señora Dominga durante el sepelio.

La ceremonia de cuerpo presente se realizó en el Templo de San Mateo Apóstol y posteriormente fue llevada al Panteón de Mendizábal donde fue inhumada con música, una bandera con la imagen de la Virgen de Guadalupe, de quien era devota, y la canasta con la que salía a vender.



Exigen justicia por Dominga Pérez

El homicidio de Dominga Pérez Comisario provocó indignación entre vecinos, amigos y familiares, quienes hicieron un llamado a las autoridades para investigar el caso.

El centro Jóvenes Mendizábal Madrina Ana A.C. pidió el esclarecimiento de los hechos y exigió que el homicidio no quedara sin castigo.

Por su parte, la Inspectoría de la comunidad de San Mateo Mendizábal lamentó los hechos y se refirieron a la señora Dominga como “una mujer trabajadora, honesta y conocida por muchas familias de nuestra comunidad”.

En una publicación en sus redes sociales condenaron los hechos de violencia que derivaron en la muerte de la adulta mayor y pidieron a las autoridades que se realicen las investigaciones con transparencia.

“Expresamos nuestra más enérgica condena ante los hechos de violencia que, de acuerdo con la información conocida, derivaron en esta irreparable pérdida. Ninguna persona merece perder la vida de esta manera. Confiamos en que las autoridades realicen una investigación pronta, objetiva y transparente”, escribió Pepe Contreras, inspector de la comunidad.