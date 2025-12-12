Asesinan en su casa al director del DIF de El Salto, Jalisco

El director del Sistema DIF en el municipio de El Salto, Jalisco, Enrique Estrada, fue asesinado la madrugada de este viernes en su domicilio, al que llegó acompañado por otra persona que, según testigos, salió corriendo después de escucharse ruidos provenientes del interior, tras lo cual el funcionario fue hallado sin vida.

La diputada local Mariana Casillas confirmó el asesinato a través de una publicación en su cuenta de X, donde lamentó el crimen y pidió a las autoridades esclarecerlo de inmediato.

“Lamento profundamente el asesinato de Enrique Estrada, trabajador del DIF en el Salto. Abrazo con solidaridad a su familia, amistades y a toda la comunidad que hoy lamenta su partida. Exigimos una investigación seria e inmediata”, expresó.

Roberto Alarcón Estrada, coordinador general estratégico de Seguridad de Jalisco, informó que, según testimonios preliminares, Estrada llegó acompañado a su domicilio por la noche, tras lo cual, explicó: “En un momento determinado se escucharon unos ruidos y esta persona que lo acompañaba salió corriendo del lugar”.

Agregó que el cuerpo del funcionario fue localizado después y que el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses realizará la necropsia para determinar las causas del deceso.

Hasta el momento, no se han dado a conocer líneas de investigación específicas ni se han reportado detenciones. Se espera que las autoridades proporcionen más información con el avance de las investigaciones.