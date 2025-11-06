Asesinatos, extorsiones y disputa entre cárteles: los retos que tiene por delante Grecia Quiroz como la nueva Alcaldesa de Uruapan

Por: Manu Ureste

Grecia Quiroz asumió la noche del miércoles 5 el cargo de la nueva alcaldesa de Uruapan, en sustitución de su esposo asesinado, Carlos Manzo. Ahora, tiene delante el reto de gobernar uno de los municipios más violentos de Michoacán, que a su vez está entre las entidades más violentas de México.

De acuerdo con el especialista en temas de seguridad David Saucedo, en Uruapan operan hasta cuatro grupos del crimen organizado: el Cártel Jalisco Nueva Generación, Los Caballeros Templarios, Los Viagras, y Los Blancos de Troya.

“Estos grupos se disputan Uruapan porque es una zona importante para el trasiego de drogas, es un punto importante de alto consumo de drogas, y además es un punto que permite la conexión a otras regiones de Michoacán”, explicó Saucedo.

De los cuatro grupos delictivos, son el Cártel Jalisco y los Templarios los que mayores disputas violentas están protagonizando en Uruapan, y en otros municipios de la región, como Apatzingán.

El poder de fuego de estas agrupaciones es tal que comunidades enteras por donde han pasado tuvieron que huir de manera masiva, como El Alcalde y El Guayabo, en Apatzingán, donde en marzo pasado se vivió un éxodo de al menos 500 personas, tal y como documentó Animal Político en una serie de reportajes. En ese entonces, ambos grupos se enfrentaron no solo por tierra con sicarios y minas antipersona, sino también por aire, empleando drones cargados con bombas artesanales.

En Uruapan, David Saucedo recuerda que los principales operativos de decomisos de armas y drogas, y los operativos para detener a integrantes del crimen organizado, como ‘El Rhino’, jefe de plaza del Cártel Jalisco en Uruapan, han sido contra estos dos cárteles.

“A diferencia de otros gobiernos municipales, en Uruapan la policía local de Carlos Manzo sí hacía operativos tácticos contra el crimen organizado, encabezados incluso por el propio alcalde, que luego los difundía en sus redes sociales”, plantea el consultor en seguridad, que destaca que, aunque la policía local no tiene facultades para ese tipo de operativos, fue uno de los sellos que distinguió al alcalde asesinado, lo que le valió el reconocimiento mayoritario de la ciudadanía que hoy lo homenajea.

Ahora, claro, una de las expectativas que más expresa la gente de Uruapan cuando se les pregunta es si Grecia Quiroz continuará por esa misma ruta de confrontación ante la delincuencia. Máxime, teniendo en cuenta que su esposo fue asesinado por alzar la voz y por mantener una clara política de confrontación –varias veces criticó públicamente la política del sexenio pasado de ‘abrazos y no balazos’– frente a la delincuencia.

“El pueblo la apoya, como apoyó a Carlos, que era nuestro Presidente. Pero ahora queremos que ella continúe por la misma línea. No puede haber un paso atrás. Todos tenemos que honrar el legado que nos dejó Carlos Manzo”, dijo el señor Federico, que la tarde del miércoles se encontraba apoyado en una de las vallas metálicas que cierran el perímetro donde Carlos Manzo fue asesinado, en plena alameda central de Uruapan, junto a la Casa de la Cultura donde él despachaba a diario.

Ahí, en ese cerco que se ha convertido en un lugar de peregrinaje para los vecinos que acuden a dejar flores y velas, varias cartulinas también muestran el apoyo para Grecia Quiroz. “No estás sola”, le dicen.

Pero el tamaño del reto de la nueva Alcaldesa es grande.



La ayuda ‘llega tarde’ a Uruapan

De acuerdo con cifras oficiales del Sistema Nacional de Seguridad Pública, entre 2023 y septiembre de este 2025 suman 494 asesinatos en una ciudad de apenas 300 mil habitantes; tan solo entre enero y septiembre de este año van 104 asesinatos. Además, en menos de tres años, van 2 mil 084 lesiones dolosas cometidas por armas de fuego y armas blancas; 2 mil 953 denuncias por robos de coches y motos; 724 denuncias por narcomenudeo; y al menos 158 denuncias por extorsión.

En este 2025, algunos indicadores delictivos, como el de narcomenudeo bajaron: un 35 por ciento menos, en comparación con 2023.

Sin embargo, las balaceras, los asesinatos, las desapariciones –completamente silenciadas, pues la gente en Uruapan no quiere hablar sobre este tema cuando se le pregunta– y las extorsiones –otro tema del que la gran mayoría de los ciudadanos se queja, pero que casi no se denuncia por temor a represalias del crimen– llevaron a Carlos Manzo a pedir hasta en 10 ocasiones ayuda a las autoridades estatales y federales para combatir la violencia, sin que tuviera respuesta.

“Lo dejaron solo, es evidente”, dijo el estudiante Carlo durante una de las muchas marchas que estudiantes de Uruapan llevan realizando desde el lunes.

El especialista David Saucedo también lo señala así: Carlos Manzo se lanzó “de manera temeraria” contra el crimen, sin contar con el respaldo del Gobierno estatal de Alfredo Bedolla, ni con el federal, de la Presidenta Claudia Sheinbaum, y con una policía local escasa (unos 300 elementos para más de 300 mil habitantes) y mal equipada.

Ahora, tras el asesinato del edil, Grecia Quiroz fue llamada a Palacio Nacional un día antes de que el miércoles asumiera como nueva Alcaldesa, apoyada por el Movimiento del Sombrero, organización política que encabezaba Carlos Manzo.

Ahí, recibió el respaldo de la Presidenta Claudia Sheinbaum y del Secretario de Seguridad Pública Ciudadana, Omar García Harfuch. Le dijeron que, ahora sí, Uruapan sería uno de los ejes del nuevo ‘Plan Michoacán’, que contempla el envío de elementos del Ejército y de la Guardia Nacional al municipio, además de una serie de políticas sociales y de desarrollo.

El miércoles, se pudo comprobar el efecto de ese respaldo: Grecia Quiroz estuvo fuertemente escoltada durante la toma de protesta en Morelia, y también en el trayecto de regreso a Uruapan, donde cientos de soldados y de policías estatales la custodiaron permanentemente. Además, en los accesos de la ciudad se vieron retenes de la Guardia Civil michoacana.

Ella, sin embargo, lamentó en su discurso ante el Congreso que la ayuda llegara tan tarde, y después de que el Alcalde Carlos Manzo, su esposo y padre de sus hijos, fuera asesinado ante cientos de personas la noche del sábado 1 de noviembre, cuando se celebraba el Día de los Muertos.

“Qué triste que tuvieron que quitarle la vida a Carlos Manzo para que voltearan a ver a Uruapan”, dijo con rabia la nueva Alcaldesa ante los legisladores estatales.