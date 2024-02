El presunto autor material del homicidio de la activista Ángela Meraz León ya está identificado, informó el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

La víctima era la presidenta del colectivo “Unión y Fuerza por Nuestros Desaparecidos”, asesinada en Tecate, Baja California.

Indicó que continuaban las investigaciones de dicho caso, sin embargo adelantó que la mujer contaba con protección y no hubo relación entre el asesinato de Meraz León y su actividad de búsqueda de personas.

“En el caso del asesinato de esta compañera, nos preocupó y nos llevó a hacer la investigación sobre lo sucedido. Ella tenía una protección de las autoridades locales, ya había ella manifestado tener amenazas”, dijo.

“Incluso hizo una solicitud al Gobierno Federal, se le contestó que sí, no respondió luego las autoridades locales se hicieron cargo, tenemos todo y ya se tiene identificado al presunto responsable”, señaló.

“Y es un asunto pues que tenemos que ver con calma no adelantar nada, pero todo indica que no hay relación con lo que ella hacía, muy bien, de buscar a una hermana desaparecida en 2018, que es otro posiblemente el motivo, pero no puedo hablar más que eso”, detalló.

No obstante, López Obrador reconoció que existía un malestar legítimo en los familiares de las víctimas y desaparecidos, pero aseguró que había una intención política en dicha inconformidad.

“Y yo entiendo que haya malestar legítimo que hay familiares de víctimas pero también hay molestia de nuestros adversarios, entonces estamos haciendo nuestro trabajo, nosotros no reprimimos, no desaparecemos a nadie, no torturamos a nadie, no espiamos”, enfatizó.

Mencionó que en los próximos días solicitaría un informe del trabajo que se hacía para la localización de personas, en especial en los centros de identificación humana, de los que reconoció, no había tenido noticias recientes.

Ángela Meraz León, activista de búsqueda de personas desaparecidas, fue asesinada, alrededor de las 13:27 horas, del 8 de febrero de 2024, en la calle Arturo Guerra, de la colonia Loma Alta, en el municipio de Tecate, en Baja California.

La mujer fue baleada por un hombre que le disparó cuando ella se encontraba en su lugar de trabajo, un salón de belleza, denominado “Aela León”.

Testigos citados por el semanario ZETA de Tijuana, señalaron que un hombre habría ingresado al negocio perteneciente a la activista y sin mediar palabra detonó su arma en diversas ocasiones.

El presunto asesino de Meraz León se dio a la fuga a bordo de un vehículo de la marca Audi, de color negro, con placas 31B2Z6, del estado de California, mismo que fue localizado incendiándose sobre la calle Cualicán, a un kilómetro de donde ocurrieron los hechos, en las inmediaciones del hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

La mujer fue lesionada en el rostro al interior de su propio negocio, que había vuelto a abrir cinco días antes, según anunció en sus diversas cuentas de las redes sociales. Meraz León pertenecía al colectivo Unión y Fuerza Por Nuestros Desaparecidos Tecate B.C. y estaba dedicada a la búsqueda de su hermano, José Juan Vázquez León, desaparecido desde el 27 de junio de 2018.

Entrevistada por un medio local, Meraz León dijo que, según sus investigaciones, su hermano fue sustraído por policías municipales. La Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California (CEDHBC) confirmó el asesinato de León, además de que urgió a las autoridades a investigar y esclarecer los hechos.

La CEDBH hizo un llamado a la Fiscalía General del Estado (FGE) de Baja California, para realizar las diligencias necesarias, que permitieran determinar el asesinato de León y evitar la impunidad. “Cualquier atentado a las personas defensoras de derechos humanos es un agravio a la totalidad del tejido social por sus implicaciones estructurales”, indicó la Comisión.

Según lo informó ZETA, meses atrás, Meraz León habría sido amenazado a través de una página de la red social Facebook, denominada “Tecate sin Lacras”, la cual es identificada por integrantes de las mesas de seguridad, como un espacio administrado por integrantes del Cártel De Sinaloa.

En la publicación acusaban a la buscadora de filtrar información obtenida a través del colectivo.

“Respecto al crimen ocurrido este 8 de febrero del 2024, autoridades informaron que existen diversas líneas de investigación, entre las que se encuentran temas sentimentales relacionados con ex parejas, su cercanía con grupos criminales y la actividad de búsqueda de personas desaparecidas”, relató ZETA.

“Una de las ex parejas sentimentales de la víctima y con quien había procreado un hijo, informaron autoridades, se encuentra recluido en el Centro Penitenciario El Hongo, cumpliendo una condena por homicidio. Este habría sido además relacionado con actividades de agrupación delictuosa al servicio del Cártel Jalisco Nueva Generación [CJNG]”, indicó el semanario.

Meraz León era beneficiaría del Mecanismo Estatal de Protección de Periodistas y Defensores de Derechos Humanos de Baja California. En diciembre de 2023 se estableció como medidas cautelares, un botón de pánico, aplicativo móvil, monitoreo y recorrido de vigilancia.